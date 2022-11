Vacina da Johnson será dada a pessoas com mais de 50 anos. Quem já tomou a primeira dose da AstraZeneca pode decidir se quer tomar a segunda

A vacina da Johnson & Jonhson vai ser administrada a pessoas com mais de 50 anos em Portugal, confirmou esta sexta-feira António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, à margem de uma visita ao hospital das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste. Segundo o governante, a norma que prevê essa utilização já foi confirmada pela DGS através de uma norma que será publicada esta sexta-feira. Assim, a vacina vai começar agora a ser administrada à população.

"Estes planos são ajustáveis e têm sempre uma adaptação permanente, progressiva, àquilo que a Ciência nos vai dando", apontou Lacerda Sales, lembrando que as autoridades de saúde nacionais estão a seguir "as recomendações internacionais", e a articular-se com outros países da União Europeia. "Se houver necessidade de fazer ajustes dentro de algum tempo, serão feitos", assegurou.

A decisão não é surpreendente: no passado dia 20, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluiu que existe uma possível relação entre a formação de coágulos sanguíneos e a vacina da Jonhson, depois de terem sido registados oito casos de pessoas que desenvolveram coágulos sanguíneos em quase sete milhões de pessoas vacinadas nos EUA. No entanto, no dia seguinte, Marta Temido afirmou que não havia qualquer restrição à utilização desta vacina em Portugal, dado que que o plano de vacinação está atualmente focado nos cidadãos com mais de 70 anos.

Além disso, Lacerda Sales revelou ainda que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca vão poder optar por uma vacina diferente na altura de receberem a segunda dose. “A recomendação é que a segunda dose seja da Astrazeneca. Se, por qualquer motivo, não quiserem essa, terão possibilidade de optar por outra vacina, no seu devido tempo”, explicou, dando o seu exemplo pessoal: ele próprio vai tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca, seguindo as atuais recomendações internacionais.