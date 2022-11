Regras anticovid nas praias são para manter

Alguns dos leitores já terão estendido a toalha na areia e apanhado banhos de sol e de mar nos dias de maior calor no último mês, porém a época balnear só vai abrir em maio apenas nalgumas praias, e ainda sem data certa. A maioria, tal como em 2020, não abrirá oficialmente a banhos antes de junho, e outras só em julho.

O decreto-lei que define quais as águas balneares com qualidade e as respetivas datas de abertura da época de ida a banhos por concelhos ainda está em “acertos finais” nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). No ano passado constavam da lista 561 praias “oficiais”, mas devido à pandemia de covid-19 a época oficial só começou a 6 de junho e em apenas 38% delas, maioritariamente no Algarve e nos concelhos de Almada e Cascais, onde antes da pandemia abriam em início ou meados de maio.

