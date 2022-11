Isto é tudo o que muda a partir de agora (mas não em todo o país): começou o estado de calamidade

A partir deste sábado pode ir jantar fora ao fim de semana se estiver num dos 270 concelhos beneficiados: os restaurantes, os cafés e as pastelarias passam a funcionar até às 22h30 durante todos dias - a medida já está em vigor. Podem estar no máximo seis pessoas por grupo no interior ou um máximo de 10 pessoas por grupo nas esplanadas.

Mas há mais mudanças: os espetáculos culturais passam a ser possíveis até às 22h30, os casamentos e batizados passam a poder ter uma lotação máxima de 50% (era de 25%). E não acabou por aqui: todas as lojas e os centros comerciais podem estar abertos até às 21h durante a semana e até às 19h aos fins de semana e feriados. As fronteiras terrestres também reabriram.

Estas medidas não podem ser aplicadas em sete concelhos (e em parte de um outro): Miranda do Douro, Paredes, Valongo, Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão e duas freguesias de Odemira não vão beneficiar do alívio de restrições que entrou em vigor nos demais concelhos de Portugal Continentam. O Governo justifica esta decisão com o facto de terem ficado acima dos 120 casos covid por 100 mil habitantes em duas avaliações seguidas.

No caso de Odemira estão em causa as freguesias de São Teotónio e Longueira/ Almograve, sujeitas a cerca sanitária. As restantes freguesias de Odemira vão beneficiar do alívio das medidas previstas no âmbito do combate à pandemia e avançam para a fase quatro do desconfinamento.

Nota ainda para o facto de vários concelhos estarem em alerta por terem uma avaliação de mais de 120 casos por 100 mil habitantes. São os seguintes: Alijó, Alpiarça, Arganil, Batalha, Beja, Boticas, Cabeceiras de Baixo, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Coruche, Fafe, Figueiró dos Vinhos, Lagos, Lamego, Melgaço, Oliveira do Hospital, Paços de Ferreira, Penafiel, Peniche, Peso da Régua, Ponte da Barca, Póvoa de Lanhoso, Tábua, Tabuaço, Vidigueira, Vila Real de Santo António.