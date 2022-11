Covid-19. Como está a correr a vacinação na vizinhança europeia? E que países mais vacinaram as suas populações?

Por cá, sabemos que 8% da população (827.839) já conta com a vacinação completa, enquanto 2.225.338 pessoas (22%) estão a meio da viagem, com apenas uma dose da vacina contra a covid-19 administrada, revelam dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) tratados até 25 de abril. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, e com o andamento da vacinação nos últimos dias, Portugal já terá vacinado 8,41% da população com as duas doses. Ou seja, 863.231 pessoas, mais 35.392 do que na última atualização da DGS. O plano de vacinação em Portugal arrancou a 27 de dezembro de 2020.

A meta dos 70% de vacinados na população, que afinal poderá não significar imunidade de grupo pois quem foi inoculado ou teve covid continua sob o risco de ser infetado e de contagiar outros, foi empurrada para o final do verão, depois de vários constrangimentos na entrega de vacinas. Portugal já recebeu 3.400.260 doses da vacina, das quais foram administradas 3.039.329, segundo a última atualização da DGS, a 25 de abril.

Agora que sabemos em que lugar estamos, falta olhar à volta. O que se passa com os nossos vizinhos europeus? E com as grandes potências? Quem está à frente na proteção da população? E em dados absolutos?

Esta sexta-feira, Espanha bateu o recorde diário de vacinação, com 504.823 doses administradas, conta o “El País”. O país vizinho de Portugal conta com 9,9% da população já com a vacinação completa, sendo que 24,8% já recebeu uma dose da vacina anti-covid. Só este mês, conta o diário, Espanha administrou mais vacinas do que nos três primeiros meses do ano: 8.329.435 contra 8.035.160. Nas últimas 24 horas, aquele país identificou 9135 novos casos de covid-19 e 136 óbitos (totais: 3.524.077 casos confirmados e 78.216 mortes).

Os dados do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que contabilizam a vacinação completa dos cidadãos com 18 ou mais (daí Portugal registar 9,6%), fornecem o retrato dos países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, até 25 de abril, quanto à percentagem de vacinados nesse segmento da população:

Malta (21.2%)

Hungria (20.6%)

Dinamarca (12.5%)

Islândia (11.6%)

Liechtenstein (11.6%)

Roménia (11.5%)

República Checa (10.9%)

Áustria (10.6%)

Irlanda (10.6%)

França (10.5%)

Itália (10.3%)

Eslovénia (10.2%)

Lituânia (10.1%)

Espanha (10%)

Luxemburgo (10%)

Portugal (9.6%)

Eslováquia (9.5%)

Estónia (9.3%)

Grécia (9.2%)

Suécia (9%)

Alemanha (8.6%)

Chipre (8.5%)

Polónia (8.5%)

Bélgica (8.2%)

Países Baixos (7.4%)

Noruega (7.1%)

Croácia (5%)

Finlândia (3.4%)

Bulgária (2.8%)

Letónia (2.4%).

Abrindo o ângulo para todos os países do mundo, e saltando para os dados do Our World in Data, da Universidade de Oxford, a figura muda ligeiramente, já que a mais recente atualização é relativa a 29 de abril. A percentagem da população residente com a vacina completa em países e territórios com mais de 400 mil habitantes é a seguinte:

Israel (58.7%)

Chile (33.8%)

Bahrain (31.4%)

Estados Unidos (29.3%)

Malta (23.7%)

Emirados Árabes Unidos (22.1%)

Reino Unido (20.7%)

Sérvia (20.7%)

Hungria (18.9%)

Maldivas (17.1%)

Estes são os dez países que lideram em percentagem da população no que toca à vacinação completa. Portugal encontra-se na 27.ª posição, com 8.5%. O número é inferior ao observado em cima, tal como se verifica com a Hungria, pois esta contagem não exclui os menores do bolo total, por isso o universo é maior.

EUA: 40% da população adulta vacinada

Os Estados Unidos já garantiram a vacinação completa a 100 milhões de pessoas. Isto é, cerca de 40% da população adulta. No final de março estavam vacinadas metade dessas pessoas.

"Isto significa que há 100 milhões de americanos com uma sensação de alívio e paz de espírito", disse em conferência de imprensa Jeff Zients, o coordenador do combate à pandemia de covid-19 da Casa Branca.

Joe Biden, eleito Presidente dos EUA em novembro, prometera 200 milhões de doses de vacinas anticovid administradas até ao 100.º dia de mandato. Apesar de notar-se agora um desaceleramento, o governante cumpriu a meta.

Os dados, anunciados esta sexta-feira, estão mais frescos do que aqueles que são disponibilizados no site da universidade norte-americana Johns Hopkins, que ainda indica que são 91.571.946 as pessoas totalmente vacinadas no território.

Segundo os dados daquela entidade, Alaska (35.4%), Dakota do Sul (34.5%), Novo México (34.4%), Connecticut (34.4%) e Maine (33.5%) são os estados com a maior percentagem da população com a vacinação completa. No outro lado da história estão Virginia (29.9%), Ohio (29.3%), Kentucky (29.1%), Kansas (29%) e Michigan (28.6%).