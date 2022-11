Compra de segunda habitação acelera com a pandemia

Uma segunda casa, para servir de férias, um retiro para passar uma temporada e aproveitar as vantagens do trabalho remoto, imposto pela pandemia. Uma habitação alternativa. Motivos que fizeram aumentar a procura por uma segunda habitação, com os compradores a anteciparem a aquisição, tirando partido de uma conjuntura de baixas taxas de juro, elevada liquidez e benefícios fiscais para recuperação de imóveis localizados em concelhos do interior do país. São sobretudo compradores nacionais, mas também alguns estrangeiros que estão de regresso ao mercado português.

Embora sem dados atuais, a verdade é que o aumento da procura de segundas residências tem sido registado pelo Instituto Nacional de Estatística e quadruplicou em 10 anos, entre 2001 e 2011. Em 2001 os alojamentos familiares clássicos assumidos como residência alternativa eram 358.497. Dez anos depois, já com o indicador estatístico a refletir “segunda residência”, o número atingiu as 1.333.300 casas com esta ocupação. O INE lembra que a residência secundária é uma informação que apenas existe nos Censos, e os deste ano ainda decorrem. Mas o mercado já confirma novo crescimento nas vendas de casas para segunda habitação.

