Covid-19. Portugal com mais 572 infetados e três óbitos nas últimas 24 horas. R(t) sobe, incidência desce

Os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde dão conta de três óbitos e 572 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Foram ainda confirmadas mais 576 recuperações.

O número de novos infetados com o coronavírus está ligeiramente abaixo do registado há uma semana (610), mas acima da média dos últimos sete (472,6) e 30 dias (494,9). Encontra-se também acima do registado na terça-feira (353), dia em que os números são habitualmente mais baixos.

Esta quarta-feira há três vítimas mortais a lamentar, ainda assim menos duas do que na véspera. Desde 2 de abril que as mortes diárias ficam consecutivamente abaixo dos dois dígitos.

O R(t), ou índice de transmissibilidade, voltou a subir em Portugal, segundo dados atualizados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) esta quarta-feira. Já a incidência da covid-19 por 100 mil habitantes está a descer.

Assim, a incidência é agora de 69,3 no território nacional e de 66,5 no continente e o R(t) sofreu uma subida ligeira para 1,00 na globalidade do território nacional e manteve-se inalterado no Continente (1,00). A incidência era de 70,4 e de 67,3, respetivamente, na segunda-feira. Quanto ao índice de transmissibilidade, era, nesse mesmo dia, de 0,99 no território nacional e de 1,00 no Continente.

Esta quarta-feira há menos 14 pessoas internadas nos hospitais portugueses, colocando o total de internados em 332. É preciso recuar a 29 de agosto para encontrar um valor mais baixo de doentes internados com covid-19: 324. Em contrapartida há hoje mais dois internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, o que eleva o número total para 88.

As autoridades de saúde nacionais dão ainda conta dos números totais da pandemia em Portugal: até hoje houve 835.563 infeções, 16.973 óbitos e 794.781 recuperados. Há ainda 23.809 casos ativos (menos sete do que na terça-feira) e 24.712 contactos em vigilância, o que corresponde a menos 299 do que na véspera.

Norte com mais de 45% dos casos diários e três óbitos

Pelo quarto dia consecutivo (desde domingo), a região Norte é a que regista o maior aumento diário de novos casos, 261, o que corresponde a 45,63% do total de infeções reportadas pela DGS esta quarta-feira. Os três óbitos a lamentar registaram-se também no Norte.

Já Lisboa e Vale do Tejo contabilizou 186 novos casos no último dia. Segue-se o Centro com 61, o Algarve com 31, os Açores com 22, a Madeira com nove e, por último, o Algarve com apenas dois.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: