Covid-19. Maioria dos portugueses confia na vacina e quer tomá-la assim que possível

O nível de confiança na eficácia da vacina tem vindo a aumentar e, neste momento, 66% dos portugueses dizem ter confiança grande ou muito grande nas vacinas e 81% querem tomá-la assim que seja possível. Os dados são revelados pela sondagem da Aximage feita para “TSF”, “Jornal de Notícias” e “Diário de Notícias”. A sondagem revela ainda que 16% dos portugueses demonstram ter pouca e muito pouca confiança. Há ainda 17% que se mantêm neutros.

A sondagem da Aximage analisou também a perceção dos portugueses quanto ao plano de vacinação. Cinquenta e dois por cento dão nota positiva ao seu andamento, 40% consideram que a vacinação está a correr bem e 12% muito bem. Cerca de 27% dos inquiridos acreditam que o plano está a andar mal ou muito mal e 30% dizem que não está a correr bem nem mal.

Mais de 60% dos inquiridos (65%) confiam no Serviço Nacional de Saúde para implementar o plano de vacinação dentro dos prazos definidos. Já o nível de confiança no Governo para executar o mesmo plano encontra-se nos 45%.

Os inquiridos foram também questionados sobre o plano faseado de desconfinamento. Quase 60% (58%) avaliam o plano como bom, já 16% como mau e 24% consideram-no nem bom, nem mau. Quanto à quarta fase de desconfinamento, que se inicia segunda-feira (3 de maio), as opiniões estão divididas: 58% acham que vai decorrer como previsto e 42% julgam que não vai decorrer como previsto.

A sondagem contou com 830 entrevistas, recolhidas entre 22 e 25 de abril, a cidadãos portugueses a residir no país, com mais de 18 anos. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,4%.