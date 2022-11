Covid-19. Cerca de 1500 alunos não vão à escola por serem considerados doentes de risco

Há cerca de 1500 alunos que têm tido aulas à distância por motivos de saúde. Os jovens estão em casa há mais de um ano. O número, avançado pelo jornal “Público”, é confirmado pelo Ministério da Educação ao abrigo do despacho que “prevê a possibilidade de aplicação de medidas de apoio educativo aos alunos que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma”.

O Ministério da Educação esclareceu, no entanto, que “casos que, mesmo não cumprindo o âmbito do referido despacho, apresentem especificidades quanto à saúde do aluno, podem ser analisados casuisticamente pela escola para a criação de condições de ensino à distância, no âmbito das competências dos órgãos da escola, sempre em estreita articulação e diálogo entre a escola e os encarregados de educação”.

O diretor do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia, em Lisboa, Luís Mocho, explicou que, no ano passado, vários pais queriam saber “qual a solução para alunos que não queriam que fossem à escola por causa da pandemia”. “A lei só tem uma abertura, se for um aluno de risco comprovado [para a covid-19], por atestado médico. Diria que tive, no total da escola, uns 20 casos destes em todos os ciclos de ensino. Cerca de cinco têm atestado médico, são alunos de risco e estão a ter apoio à distância. Não veem as aulas, porque não filmamos, nem há diretos, têm o apoio de professores através da plataforma Moodle, com envio de trabalhos. Os restantes 15 acabaram por vir, se não viessem seriam retidos por faltas”, explicou o diretor.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e as associações nacionais de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e Dirigentes Escolares também foram contactadas por pais que manifestaram receio de levar os filhos à escola.