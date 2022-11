Covid-19. Escola privada nos Estados Unidos quer recusar professores vacinados contra a covid

Uma escola privada localizada em Miami, nos Estados Unidos, detida por um casal ativista anti-vacina, emitiu um alerta a todos os seus funcionários e professores, advertindo que não empregará ninguém que tenha recebido a vacina contra a covid-19, segundo avança a agência Associated Press (AP).

A Centner Academy, que tem cerca de 300 alunos do ensino pré-escolar, informou também os pais esta segunda-feira sobre a nova política da escola, que se assume contra as vacinas à covid-19.

Professores e funcionários que anteriormente tomaram a vacina contra o novo coronavírus foram instruídos a continuar a comparecer à escola, mas permanecendo separados dos alunos.

Leila Centner, que fundou a escola em 2019 juntamente com o marido, David Centner, após o casal se ter mudado de Nova Iorque para Miami, escreveu na semana passada uma carta aos funcionários dizendo que tinha tomado esta decisão com "o coração muito pesado", alegando haver a necessidade de haver pesquisa mais profunda sobre os riscos que as pessoas que tomaram o imunizante representam sobre os não vacinados.

O site da escola promove a "liberdade médica" e está a oferecer ajuda aos pais para recusarem vacinas contra a covid-19, que estão a ser exigidas aos estudantes no estado da Florida, refere ainda a AP.