Covid-19. Portugal com mais 196 infetados e sem óbitos nas últimas 24 horas. R(t) sobe ligeiramente, incidência continua a descer

Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde não houve qualquer vítima mortal por covid-19, em Portugal, nas últimas 24 horas, o que não acontecia desde dia 3 de agosto. Há ainda mais 196 novas infeções e 326 recuperações.

O R(t), ou índice de transmissibilidade, voltou a subir em Portugal, segundo dados atualizados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) esta segunda-feira. Já a incidência da covid-19 por 100 mil habitantes continua a descer.

Assim, a incidência é agora de 70,4 no território nacional e de 67,3 no continente e o R(t) sofreu uma subida ligeira para 0,99 na globalidade do território nacional e 1,00 no Continente. A incidência era de 72,1 e de 68,3, respetivamente, na sexta-feira. Quanto ao índice de transmissibilidade, era, nesse mesmo dia, de 0,98 no território nacional e 0,99 no Continente.

O número de novos infetados com o coronavírus está bastante abaixo da média dos últimos sete dias (488,1) - é, no entanto, habitual verificar-se um número mais baixo após o fim de semana -, e igualmente abaixo das 220 infeções registadas na segunda-feira passada. Esta segunda-feira foi ainda o terceiro dia com menos casos identificados em 2021. Nas últimas 24 horas, não ocorreram quaisquer mortes por covid-19 em território nacional, o que não acontecia há praticamente nove meses (desde 3 de agosto). O número de óbitos diários tem-se mantido consecutivamente abaixo dos dois dígitos desde 2 de abril.

Há mais 17 doentes nos hospitais do país, embora os internamentos se mantenham abaixo das quatro centenas (365). O boletim desta segunda-feira regista, em contrapartida, menos sete doentes nas unidades de cuidados intensivos, sendo o total de 91, o valor mais baixo do ano. É preciso recuar a 27 de setembro para encontrar um valor mais baixo: 89 internados em UCI.

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde identificaram até hoje 834.638 infeções, 16.965 óbitos e 793.011 recuperados. Há ainda 24.662 casos ativos (menos 130 do que no domingo), 24.811 contactos em vigilância, o que corresponde a mais 498 do que na véspera.

Norte com o dobro de novos casos de Lisboa e Vale do Tejo

A região Norte registou 84 novas infeções em 24 horas (o que corresponde a 42,86% do total), mais do dobro do número de casos contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo no último dia (40).

Seguem-se os Açores com 24 novos casos, a Madeira com 19, o Algarve com 15, o Centro com dez e, por último, o Alentejo com quatro novas infeções.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Recorde as mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa. O retrato do país é o seguinte: