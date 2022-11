Covid-19. Dois surtos detetados em Coruche elevam número de casos ativos no concelho

Dois surtos da covid-19 fizeram subir o número de casos ativos da doença no concelho de Coruche para 43 no passado fim de semana, número que hoje baixou para os 38, disse o presidente do município.

Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche (no distrito de Santarém), disse hoje à Lusa que os dois surtos, surgidos em duas comunidades residentes no concelho, foram identificados em idas de um elemento de cada um dos grupos a unidades de saúde, por motivos diferentes, tendo os testes realizados nessas instituições revelado a presença da infeção pelo novo coronavírus.

Segundo o autarca, o primeiro caso foi detetado há cerca de uma semana, tendo sido de imediato realizados testes na comunidade e identificadas sete crianças que frequentam as escolas do concelho infetadas, o que levou à colocação de cinco turmas da escola básica de segundo e terceiro ciclo, uma turma do secundário e uma turma do primeiro ciclo em isolamento profilático.

Francisco Oliveira afirmou que a EB 2,3 esteve fechada a semana passada para a realização de testes a toda a comunidade escolar, procedimento que ocorreu igualmente na sexta-feira na escola secundária, não tendo "felizmente" sido detetado mais nenhum caso positivo.

"Na comunidade em geral temos meia dúzia de casos. Há estas concentrações nestas duas comunidades, mas estão identificadas e controladas", disse, salientando que houve um reforço da vigilância e que tem havido cumprimento das medidas decretadas.

O autarca salientou o facto de hoje terem sido confirmados cinco casos curados, o que reduziu o número global de casos ativos, mostrando-se confiante de que se assistirá a uma redução gradual nos próximos dias.

Francisco Oliveira afirmou que grande parte da comunidade está já vacinada, com algumas pessoas ainda a aguardar a segunda inoculação, e que, até sexta-feira, deverá ser concluída a vacinação de todos os residentes com 65 e mais anos.

"Foi pedido um reforço da vigilância e um aumento da vacinação", disse, acrescentando esperar que na quinta-feira, quando for feita uma reavaliação dos números de casos em cada concelho, Coruche já não esteja no grupo dos que apresentam mais de 120 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, como acontece ao dia de hoje.

