Covid-19. Câmara de Lisboa investiu 15 vezes mais do que o Porto na pandemia

As autarquias tiveram, com a pandemia da covid-19, de avaliar recursos e de fazer esforços orçamentais para responderem às necessidades da população, especialmente a nível de organização espacial e sanitária. Numa análise que envolveu cinco municípios, realizada pelo jornal “Público”, o Porto foi o que menos gastou, em 2020, na pandemia. A autarquia fez um investimento de 1,78% do seu orçamento total (ou seja, 5,6 milhões de um bolo de 315 milhões de euros).

Já a Câmara de Lisboa investiu 6,7% do seu orçamento (1157,5 milhões de euros). O investimento da autarquia de Lisboa traduziu-se em 77,7 milhões de euros. Assim, o município da capital fez um investimento 15 vezes superior ao do Porto - que rondou os 5,6 milhões de euros.

As restantes autarquias da análise (Sintra, Cascais e Gaia) gastaram mais do que o Porto - mesmo com menor orçamento. A autarquia de Sintra gastou 20 milhões, a de Cascais 25 milhões e Vila Nova de Gaia gastou 4,2 milhões de euros. Esta última era aquela que apresentava um menor orçamento, mas mesmo assim o seu investimento foi de 2,11% do seu orçamento total (199,8 milhões de euros).

Fonte da Câmara Municipal do Porto explicou que a autarquia gastou o dinheiro necessário para colmatar as consequências da covid-19, referindo que o Estado tinha apoios para os vários setores.