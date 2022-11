Covid-19. Aliviar do recolher obrigatório na Madeira é "sinal de esperança"

A Associação Barmen da Madeira considerou hoje que as alterações aos horários do recolher obrigatório e de funcionamento de bares e restaurantes na região, a partir de domingo, no âmbito da pandemia da covid-19, é um "sinal de esperança".

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou hoje que o recolher obrigatório na Madeira vai passar a vigorar entre as 23:00 e as 05:00, incluindo aos fins de semana, e que os restaurantes e bares podem estar abertos até às 22:00 com uma lotação até 50%, com cinco pessoas por mesa.

Atualmente, o recolher obrigatório vigora na região entre as 19:00 e as 05:00 do dia seguinte durante a semana, e entre as 18:00 e as 05:00 aos fins de semana e feriados. A restauração, tal como as outras atividades comerciais, encerra durante a semana às 18:00 e aos fins de semana às 17:00, sendo que o horário de entrega de refeições ao domicílio decorre até às 22:00, todos os dias.

"Esta medida continua a ser, contudo, uma luz ao fim do túnel, ajuda a mitigar os efeitos da crise, mas ainda não é o que ambicionamos, que é a abertura total, embora se reconheça a política prudente do Governo Regional", afirmou o presidente da associação e proprietário de um bar na área turística do Funchal.

Este profissional lembra que a "hotelaria e a restauração foram e continuam a ser um dos setores da economia da Madeira mais afetados pela pandemia da covid-19, devido às medidas de controlo sanitário e contenção do surto do novo coronavírus, tendo atravessado períodos de confinamento e de recolher obrigatório que impuseram limitações à circulação na via pública e ao horário de funcionamento das atividades de natureza comercial, em particular nos restaurante e bares".

Alberto Silva recorda que, desde 2020 até hoje, viveu os vários "recolheres obrigatórios e suas implicações no negócio", os fixados até às 02:00, às 00:00, às 22:00, 19:00 e 18:00.

"Todas estas limitações acarretaram várias dificuldades à empresa, mas nunca deitamos a toalha ao chão, na esperança de que, um dia, as coisas irão melhorar particularmente a partir da vacinação em massa e da abertura dos mercados emissores de turismo para a Madeira, apesar de a nossa clientela ser 99% de madeirenses", referiu o proprietário do "Nos Copos".

"Nós quisemos trazer os 'cocktails' dos bares dos hotéis para a rua e esse é o nosso principal conceito como empresa. Nunca imaginamos que tantos jovens aderissem à iniciativa", diz Alberto Silva, ao referir-se à "ousadia" de abrir um bar em tempos de incertezas.

Este empresário realça, contudo, que apesar das dificuldades emergentes da SARS-Cov-2, deu também "uma mãozinha" aos artistas, convidando-os a tocar na esplanada do bar em determinados dias da semana.

"Ajudamos a classe de artistas quando são os primeiros a serem 'despachados' dos hotéis em tempo de crises", lembra.

Alberto Silva diz que o negócio "tem dado alguma coisa, não para enriquecer, mas para manter a porta aberta e os três postos de trabalho", constituídos por ele, pela mulher, Ana Silva, e pelo irmão, Eusébio Silva, detentor de vários títulos de campeão de 'cocktails' a nível regional e nacional e representante de Portugal em várias competições internacionais.

"Todos os dias, quando fecho a porta, mesmo sendo pouco, digo: grato, Senhor", confessa.

De acordo com a Direção Regional de Saúde (DRS), a Madeira tem hoje mais 16 novos casos e 26 doentes recuperados.

Desde 16 de março de 2020, a região contabiliza 8.895 casos confirmados de covid-19; 8.560 recuperações; 71 óbitos associados à doença e 264 situações ativas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.638 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.