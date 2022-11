Covid-19 no 🌏. Incidência estabiliza em Espanha, novos contágios baixam em Itália

A pandemia de covid-19 j√° provocou pelo menos 3.109.991 mortos em todo o mundo desde que foram detetados os primeiros casos, em dezembro de 2019, dos quais 9.630 no domingo, segundo um balan√ßo hoje divulgado pela AFP. Mais de 147.040.880 casos de infe√ß√£o foram oficialmente diagnosticados desde o in√≠cio da pandemia, sendo que a maioria dos doentes recupera, mas uma parte ainda mal avaliada mant√©m os sintomas durante semanas ou at√© meses. Os n√ļmeros avan√ßados s√£o baseados em relat√≥rios comunicados diariamente pelas autoridades de sa√ļde de cada pa√≠s e excluem as revis√Ķes posteriores feitas por ag√™ncias de estat√≠stica, como acontece na R√ļssia, em Espanha e no Reino Unido.

Espanha

Espanha registou 19.852 novos casos de covid-19 durante o fim de semana, elevando para 3.488.469 o total de infetados at√© agora, e o √≠ndice de cont√°gios estabilizou nos 236 casos, diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. Segundo o Minist√©rio da Sa√ļde espanhol tamb√©m foram notificadas desde sexta-feira mais 147 mortes atribu√≠das √† pandemia, passando o total de √≥bitos para 77.738.

O nível de incidência acumulada (contágios) mantém-se desde sexta-feira nos 236 casos, diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (527), Navarra (368), Madrid (394), Aragão (266), Andaluzia (240) e Catalunha (296).

Nas √ļltimas 24 horas, deram entrada nos hospitais em todo o pa√≠s 839 pessoas com a doen√ßa (1.186 na sexta-feira), das quais 212 em Madrid, 162 na Catalunha e 145 na Andaluzia.

Por outro lado, mant√©m nos 10.380 o n√ļmero de hospitalizados com a covid-19, o que corresponde a 8,3% das camas, dos quais 2.356 pacientes est√£o em unidades de cuidados intensivos (2.297), o que corresponde a 23,5% das camas desse servi√ßo.

A variante detetada no Reino Unido √© ainda a predominante em Espanha, sendo respons√°vel por nove em cada dez novos casos, embora o Minist√©rio da Sa√ļde vigie de perto esta situa√ß√£o, visto que uma diminui√ß√£o poderia significar o avan√ßo de outras variantes, como as detetadas no Brasil ou na √Āfrica do Sul, que representam entre 0,3% e 4,1% dos casos.

Sobre as variantes detetadas no Brasil e na √Āfrica do Sul, os servi√ßos sanit√°rios espanh√≥is explicam que um n√ļmero crescente de laborat√≥rios come√ßa a utilizar testes PCR capazes de identificar amostras compat√≠veis com ambas, embora na maioria dos casos n√£o seja poss√≠vel diferenci√°-las.

As comunidades aut√≥nomas, que em Espanha t√™m autonomia em mat√©ria de sa√ļde, tamb√©m est√£o a seguir seis outras variantes consideradas "de interesse", cujo impacto na sa√ļde p√ļblica ainda √© desconhecido, mas "a combina√ß√£o de muta√ß√Ķes que apresentam ou a sua expans√£o a n√≠vel local em certas √°reas tornam aconselh√°vel monitorizar a sua situa√ß√£o epidemiol√≥gica neste momento".

It√°lia

It√°lia registou 8.444 novos casos de covid-19 e 301 mortes nas √ļltimas 24 horas, anunciou esta segunda-feira o Minist√©rio da Sa√ļde italiano, no dia em que o pa√≠s come√ßou a reabrir gradualmente algumas atividades ap√≥s v√°rios meses de restri√ß√Ķes. As novas infe√ß√Ķes s√£o menos 4.714 do que as registadas no domingo, quando foram contabilizados 13.817 casos positivos.

Embora, tal como acontece todas as segundas-feiras, o n√ļmero de testes √© substancialmente inferior (145.819 nas √ļltimas 24 horas, contra 239.482 reportadas domingo). No entanto, o n√ļmero de √≥bitos subiu de 217, no domingo, para 301 hoje, o que eleva para 119.539 o total de mortes desde o in√≠cio da pandemia no pa√≠s, em fevereiro de 2020. Desde ent√£o It√°lia contabilizou oficialmente 3.398.763 casos de covid-19.

A press√£o nos hospitais mant√©m-se em baixa, uma vez que dos 452.812 casos ativos, 23.484 est√£o internados, menos 40 do que no dia anterior. Desse total, 2.849 requerem cuidados intensivos (menos 13 do que na v√©spera), abaixo do n√ļmero cr√≠tico dos 3.000.

Em relação à campanha de vacinação, Itália já administrou 17.751.562 doses, maioritariamente em maiores de 70 anos e pessoal sanitário, com 5.215.459 já vacinados com a segunda dose.

Com estes dados, It√°lia come√ßou hoje um processo gradual de desconfinamento em 14 regi√Ķes com baixo risco de cont√°gio, catalogadas como "zonas amarelas", incluindo as prov√≠ncias de L√°cio e da Lombardia, cujas capitais s√£o, respetivamente, Roma e Mil√£o.

Entre as medidas est√£o a reabertura das aulas presenciais at√© ao ensino secund√°rio, com os bares e restaurantes tamb√©m a verem serem-lhes permitidos servir refei√ß√Ķes em esplanadas at√© ao in√≠cio do hor√°rio de recolher obrigat√≥rio, √†s 22:00 locais (21:00 em Lisboa), tendo sido autorizado ainda a abertura de museus, cinemas e teatros, mas com acesso limitado.

Hoje, apenas cinco regi√Ķes est√£o em risco m√©dio, ou "zona laranja" (no norte o Vale de Aosta e no sul a Sic√≠lia, Cal√°bria, Basilicata e Ap√ļlia), enquanto a ilha da Sardenha √© a √ļnica inclu√≠da na "zona vermelha".

Reino Unido

O Reino Unido registou seis mortes e 2.064 novos casos nas √ļltimas 24 horas, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira, data em que o Governo abriu o programa de vacina√ß√£o √†s pessoas com 44 anos.

Esta é a primeira vez que o Governo alarga a vacinação a pessoas de uma idade específica, já que até agora tinha sido por grupos etários faseadamente e de forma decrescente até aos 45 anos.

O plano de vacina√ß√£o come√ßou em dezembro pelos maiores de 80 anos, profissionais de sa√ļde, maiores de 70 anos e pessoas clinicamente muito vulner√°veis e tem vindo a decrescer nas idades, sendo o objetivo das autoridades de Sa√ļde imunizar todos os adultos at√© ao fim de julho.

No total, 33.752.885 pessoas foram até agora imunizadas com uma primeira dose, das quais 12.897.123 já receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

No domingo, o Reino Unido tinha registado 11 mortes e 1.712 novos casos, mas os valores do fim de semana s√£o normalmente mais baixos devido ao atraso no processamento. Nos √ļltimos sete dias, entre 20 e 26 de abril, a m√©dia di√°ria foi de 23 mortes e 2.309 casos. O total oficial desde o in√≠cio da pandemia no Reino Unido passou para 127.434 √≥bitos confirmados em 4.406.946 casos.

Ir√£o

O Ir√£o, o pa√≠s do M√©dio Oriente mais afetado pelo novo coronav√≠rus, ultrapassou a barreira das 70 mil mortes associadas √† covid-19, tendo registado, nas √ļltimas 24 horas, um novo recorde di√°rio de √≥bitos, 496, indicam os dados oficiais iranianos.

Segundo os dados do Minist√©rio da Sa√ļde iraniano, a pandemia j√° provocou 70.070 mortes entre os mais de 2.417.230 casos registados, n√ļmeros agravados desde fins de mar√ßo passado por uma nova vaga da doen√ßa, a quarta, ainda mais violenta que as precedentes.

A quarta vaga desencadeou-se na sequência das festividades do novo ano persa, a 20 de março.

Nas √ļltimas 24 horas, o Ir√£o contabilizou 496 mortes associadas √† covid-19, um novo recorde, ultrapassando as 486 registadas a 16 de novembro de 2020, bem como 21.026 novos casos, estando cerca de 5000 internados em unidades de cuidados intensivos.

Segundo as autoridades sanitárias locais, os dados oficiais da pandemia estão "largamente subavaliados" em relação à realidade.

√ćndia

A √ćndia contabilizou 352.991 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, um novo m√°ximo a n√≠vel mundial, numa altura em que o pa√≠s se debate com falta de oxig√©nio e de recursos para combater a doen√ßa. O pa√≠s registou ainda 2812 mortes provocadas pelo coronav√≠rus SARS-CoV-2, um novo m√°ximo nacional desde o in√≠cio da pandemia, segundo dados do Minist√©rio da Sa√ļde indiano. O pa√≠s tem atualmente 2.813.658 casos ativos, segundo as autoridades de sa√ļde.

O chefe do Governo de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou no domingo o prolongamento do confinamento por uma semana da cidade de 20 milh√Ķes de habitantes, a mais afetada pela nova vaga.

Com uma popula√ß√£o de 1,3 mil milh√Ķes de habitantes, a √ćndia est√° a bra√ßos com um surto devastador, batendo recordes de mortes e cont√°gios durante cinco dias consecutivos, e levando v√°rios pa√≠ses a oferecerem ajuda ao gigante asi√°tico.

No domingo, o Governo brit√Ęnico anunciou que enviou mais de 600 pe√ßas de equipamento m√©dico de emerg√™ncia, incluindo respiradores. No mesmo dia, os EUA decidiram enviar recursos m√©dicos e mat√©rias-primas para fabricar vacinas na √ćndia, retribuindo a ajuda que receberam daquele pa√≠s no in√≠cio da pandemia.

A União Europeia também está a organizar o envio urgente de medicamentos e oxigénio, tendo França e Alemanha igualmente prometido fornecer ajuda de emergência.

Estados Unidos da América

Os Estados Unidos registaram 284 mortes provocadas por covid-19 e 35.473 casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins, continuando a tend√™ncia decrescente da √ļltima semana. Os EUA s√£o o pa√≠s com mais mortes e tamb√©m com mais casos no mundo: desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s acumulou 572.194 √≥bitos e 32.076.079 infe√ß√Ķes confirmadas.

O Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√Ķes de Sa√ļde da Universidade de Washington, em cujos modelos de proje√ß√£o da evolu√ß√£o da pandemia a Casa Branca se baseia com frequ√™ncia, previu cerca de 610 mil mortes at√© 1 de agosto.

O pa√≠s j√° administrou a primeira dose da vacina contra o novo coronav√≠rus a 138,6 milh√Ķes de pessoas (41,8% da popula√ß√£o), tendo 93 milh√Ķes (28%) completado a inocula√ß√£o, segundo os Centros de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas dos EUA (CDC).

Alemanha

A Alemanha registou 11.907 novas infe√ß√Ķes causadas pelo SARS-CoV-2 e 60 mortes devido √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI). O pa√≠s registou 60 mortos nas √ļltimas 24 horas, menos √≥bitos se comparado com as 92 mortes na semana anterior, de acordo com dados do RKI.

A incid√™ncia acumulativa em sete dias aumentou na Alemanha para 169,3 casos por 100.000 habitantes, em compara√ß√£o aos 165,6 casos por 100.000 habitantes de domingo e aos 165,3 casos de h√° uma semana. O fator de reprodu√ß√£o semanal √© 1,08, o que significa que a cada 100 infetados contagiam uma m√©dia de 108 outras pessoas. O n√ļmero m√°ximo de novas infe√ß√Ķes foi registado em 18 de dezembro com 33.777 cont√°gios num dia e o n√ļmero de √≥bitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incid√™ncia atingiu o seu pico em 22 de dezembro com 197,6.

O n√ļmero de casos positivos desde o in√≠cio da pandemia ascendeu a 3.299.325 - dos quais 2.910.100 pacientes foram considerados recuperados - e o n√ļmero de mortes pela covid-19 subiu para 81.624. Numa semana, as autoridades de sa√ļde notificaram 140.783 novas infe√ß√Ķes e o RKI estimou que os casos ativos atualmente somam cerca de 307.600.

Nas unidades de cuidados intensivos, 5.053 pacientes com covid-19 foram internados no domingo (mais 31 num dia), dos quais 2.874 (57% e um a menos em relação ao sábado) necessitam de ventilação assistida, segundo registo do Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI). Num dia, os cuidados intensivos receberam 315 novos pacientes com covid-19 e 103 dos hospitalizados morreram.

México

O M√©xico registou 94 mortes por covid-19 e 1653 novas infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, segundo as autoridades mexicanas. Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s contabilizou 214.947 √≥bitos e 2.328.391 casos: √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes devido √† covid-19, atr√°s dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 15.¬ļ mundial em n√ļmero total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O total de mortes provocadas pela doen√ßa poder√° no entanto ser superior, tendo o Governo mexicano admitido na ter√ßa-feira que o n√ļmero poder√° chegar aos 332.500, num relat√≥rio atualizado.

O pa√≠s, com 126 milh√Ķes de habitantes, iniciou a campanha de vacina√ß√£o contra o novo coronav√≠rus em 24 de dezembro, tendo j√° administrado 16.410.034 doses da vacina, com 5.830.079 pessoas a terem completado a inocula√ß√£o.

√Āfrica

√Āfrica registou mais 500 mortes associadas √† covid-19 nas √ļltimas 24 horas, para um total de 120.145 desde o in√≠cio da pandemia, e 17.734 novos casos de infe√ß√£o, segundo os dados oficiais mais recentes no continente. De acordo com o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC), o n√ļmero total de infetados nos 55 Estados-membros da organiza√ß√£o √© de 4.506.054 e o de recuperados da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas √© de 15.951, para um total de 4.045.445 desde o in√≠cio da pandemia.

O Egito, que √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 13.049 mortes e 222.523 infetados, seguindo-se a Tun√≠sia, com 10.304 mortes e 300.342 casos de infe√ß√£o. Marrocos contabiliza 509.363 casos de infe√ß√£o e 8.992 mortes associadas √† covid-19. Entre os pa√≠ses mais afetados est√£o tamb√©m a Eti√≥pia, com 3.551 v√≠timas mortais e 252.279 infe√ß√Ķes, e a Arg√©lia, com 3.207 mortos e 120.992 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 807 mortes e 69.665 casos, seguindo-se Angola (579 óbitos e 25.609 casos de infeção), Cabo Verde (203 mortos e 22.349 casos), Guiné Equatorial (107 óbitos e 7.559 casos), Guiné-Bissau (67 mortos e 3.726 casos) e São Tomé e Príncipe (35 mortos e 2.292 casos).

China

A China detetou 11 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram as autoridades de sa√ļde do pa√≠s asi√°tico. Os casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro na cidade de Xangai (leste) e nas prov√≠ncias de Guangdong (sudeste), Yunnan (sudoeste), Fujian (leste), Shaanxi (centro), Sichuan (centro) e Jiangsu (leste).

A Comiss√£o de Sa√ļde da China adiantou que o n√ļmero total de casos ativos √© de 306, incluindo cinco em estado grave. Desde o in√≠cio da pandemia da covid-19, o pa√≠s registou 90.566 casos da doen√ßa e 4636 mortos.

