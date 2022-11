Acolhimento familiar cresceu na pandemia

Há 31 crianças a viver com famílias no âmbito do Acolhe — Programa de Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Em dezembro de 2019 não havia nenhuma. As cerca de três dezenas que estão atualmente em ambientes familiares são uma gota no oceano das sete mil institucionalizadas em Portugal e das 1250 que aguardam acolhimento familiar apenas na região de Lisboa. Para o próximo mês, mais três famílias já se inscreveram. E para sete crianças, o processo chegou ao fim: quatro foram adotadas e três reintegradas nas famílias de origem. O objetivo do Acolhe era ter 100 famílias de acolhimento até 2023, mas este total deverá ser atingido já no fim deste ano.

“Existe um estigma em Portugal associado ao acolhimento familiar e em 2019 decidimos lançar uma campanha para tentar que algumas famílias se candidatassem. Depois de cerca de 30 terem formalizado o interesse, veio a pandemia e ficamos muito preocupados, mas nenhuma se recusou a receber as crianças. Dissemos que era uma situação de emergência nacional e que tínhamos crianças aflitas e nenhuma família disse que não”, explica Rui Godinho, diretor da área de Infância e Juventude da SCML. “Fizemos formação online, ultrapassámos as dificuldades e a adesão foi total”, completa o responsável, avançando que o projeto-piloto abrange Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Mafra, Amadora, Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira, mas que a ideia é para alargar a todo o país.