Covid-19. Restrições ao fim de semana podem acabar no início de maio

Na próxima semana, os políticos regressam ao Infarmed para ouvirem os especialistas sobre como deverá evoluir o país para a última fase de desconfinamento, a começar a 3 de maio. Os números dão luz verde para que António Costa avance com as medidas previstas, e as novidades podem começar pelo fim das restrições aos fins de semana: o levantamento de restrições aos sábados e domingos foi desenhado para poder avançar a partir de dia 3 (melhor dizendo, no sábado e domingo seguintes, dias 8 e 9), mas o Governo manteve a decisão em aberto, fazendo-a depender da evolução da pandemia.

A avançar, será uma mudança significativa: é que desde 14 de novembro que todos os fins de semana no território continental têm tido restrições horárias, com estabelecimentos de comércio e restauração a fechar a partir das 13h. Uma medida que o Governo defendeu ter mostrado resultados no período antes do Natal e que era contestada pela oposição, sobretudo pelo PSD e PCP, que considerava que o encerramento dos estabelecimentos à hora de almoço provocava um ajuntamento de pessoas, sobretudo nos supermercados.