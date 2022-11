Covid-19. Lacerda Sales admite alívio de medidas no fim do verão e revela que na terça-feira foram feitos quase 100 mil testes em Portugal

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirmou esta quinta-feira que a “grande meta” do Governo é que Portugal atinja a imunidade de grupo até ao fim de verão, altura em que será possível começar a “aliviar medidas”.

“Se chegarmos à imunidade [de grupo] no fim do verão, gradualmente e progressivamente poderemos voltar à nossa vida normal”, apontou Lacerda Sales, após a inauguração das ampliações das unidades de ambulatório de Gastrenterologia e da Pneumologia do Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria.

“Todos nós o que pretendemos é voltar o mais depressa possível à normalidade das nossas vidas, isso é um objetivo de todos”, acrescentou.

Mas até lá, frisa, é preciso “ser muito cauteloso a implementar medidas”, apelando aos portugueses para que não baixem a guarda, de forma a travar a disseminação da covid-19.

“Quero deixar uma mensagem aos portugueses para que mantenhamos a nossa cautela, usando máscaras, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento físico, ou seja, cumprindo as diretrizes da Direção-Geral da Saúde”, pediu Lacerda Sales.

Sobre a vacina da Janssen, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que está a ser feita “uma avaliação e uma ponderação” por parte da DGS, do Infarmed e da comissão técnica de vacinação, admitindo que “pode haver ajustes em relação à recomendação” da vacina de toma única.

António Lacerda Sales revelou igualmente que Portugal atingiu o recorde de testagem esta terça-feira, com mais de 94 mil rastreios para a covid-19 realizados, alcançando esta quinta-feira a marca de 10 milhões de diagnósticos feitos ao SARS-CoV-2.

“Há dois dias tivemos um recorde de testes à covid-19: mais de 94 mil testes. Relembro que, no início de março de 2020, tínhamos pouco mais de dois mil testes. Atingimos dez milhões de testes hoje, em números redondos, e fazemos mais de 970 mil testes por milhão de habitantes”, salientou António Sales.

O governante explicou que a massificação de testagem nada tem a ver com um aumento de incidência da covid-19 em Portugal, mas estando "mais capacitados para enfrentar o problema de frente" é preciso "testar para encontrar" os casos positivos. António Sales sublinhou ainda que durante o fim de semana foram vacinadas "mais de 180 mil pessoas", o que, na sua opinião, "é um verdadeiro teste à nossa capacidade de planeamento e de organização."

O secretário de Estado lembrou ainda a revisão do plano de vacinação covid-19, que passa pela imunização de faixas etárias decrescentes, entre os 16 e os 79 anos, com patologias graves, como "doenças oncológicas em fase ativa, transplantação, imunodepressão" e "doenças mentais e neurológicas graves".

Nos casos oncológicos, "além da quimioterapia, da radioterapia e da necessidade urgente de cirurgia, essa é uma área que deverá ficar no âmbito da decisão clínica", explicou.

"Temos confiança na nossa norma e esse tipo de situações, com certeza, que serão avaliados caso a caso, casuisticamente e naquilo que é o âmbito da decisão clínica", reforçou.

Lacerda Sales espera ainda que na próxima semana os portugueses já se possam inscrever para vacinação num 'site' criado para o efeito. "Muitas vezes estas questões tecnológicas têm algumas entropias, mas esperamos que sim [esteja pronto]."