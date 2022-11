Stress, ansiedade e depressão voltaram a agravar-se no segundo confinamento. “Tínhamos mais experiência mas reagimos da mesma maneira”

O segundo confinamento não foi exatamente igual ao que teve início em março de 2020, em termos de medidas de restrição dos contactos sociais, mas o impacto na saúde mental parece ter sido semelhante. Depois de uma diminuição dos sintomas de ansiedade, stress e depressão a partir de abril do ano passado, voltou a haver um agravamento em fevereiro deste ano. É isso que mostram os dados recolhidos pela Escola de Medicina da Universidade do Minho, no contexto de um estudo sobre o impacto psicológico das medidas de confinamento impostas devido à pandemia de covid-19.

