Holanda sai do recolher obrigatório e recomeça a abrir esplanadas

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou esta terça-feira o relaxamento de medidas contra a covid-19 nos Países Baixos, nomeadamente o levantamento de recolher obrigatório e a reabertura parcial das esplanadas dos cafés a partir de 28 de abril.

A introdução do recolher obrigatório em janeiro, o primeiro nos Países Baixos desde a II Guerra Mundial, gerou os piores confrontos no país nas últimas décadas.

"É claro que estamos felizes que isso seja possível novamente, já que a sociedade aspira a mais liberdade", considerou o primeiro ministro holandês, frisando tratar-se de "um passo muito cauteloso".

As esplanadas vão poder reabrir entre as 12h00 e as 18h00 e acomodar um máximo de 50 pessoas ao mesmo tempo.

Os holandeses vão também poder receber dois hóspedes por dia em sua casa, em vez de um, que era o permitido até agora.

Desde o início da crise de saúde no ano passado, o país com 17 milhões de habitantes registou mais de 1,3 milhões de infeções de covid-19 e mais de 16.000 mortes estão associadas à doença.