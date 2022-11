Dinheiro ascende “a dois dígitos em milhões de euros”: Agência Abreu antecipa reembolso das viagens canceladas pela covid

A obrigatoriedade legal apontava para janeiro de 2022, mas a Agência Abreu está a antecipar o pagamento de reembolsos aos seus clientes já para os próximos dias.

A pandemia covid-19 gerou uma vaga de cancelamentos em viagens previamente marcadas, aos quais as agências, igualmente paradas, não conseguiram na altura ter meios para responder, mas os reembolsos relativos a este processo preparam-se para ser resolvidos a curto prazo.

À margem do sistema de 'vouchers' que permite reagendar programas de lazer para qualquer outra altura sem custos extra, as agências são obrigadas a reembolsar até janeiro de 2022 as pessoas que já tinham adquirido viagens e não as conseguiram realizar, optando por lhes ser devolvido o dinheiro.

A Agência Abreu decidiu antecipar em oito meses esta obrigatoriedade legal, reembolsando na totalidade todos os que ficaram com viagens pendentes e que as previam realizar no ano da pandemia.

A empresa não quer avançar o valor exato que estes reembolsos envolvem, mas dá a indicação de que o processo "envolve cifras de dois dígitos em milhões de euros". O dinheiro será devolvido aos clientes nos próximos dias na sequência da linha de crédito para o efeito à qual a agência se candidatou.

Segundo a Agência Abreu, "a operação já está em marcha e envolve um grande esforço por parte dos consultores de viagens, atualmente a ultimar o processo de contacto com milhares de clientes portugueses de modo a proceder à devolução dos pagamentos".

Nos últimos dias "foram efetuados dezenas de milhares de contactos, por vias telefónica e digital, no sentido de informar os clientes desta decisão de antecipação e de recolher os dados e autorizações necessários para procedimento das transferências bancárias", refere ainda a empresa de viagens. Para Pedro Quintela, diretor de vendas e marketing da Agência Abreu, "fica agora o sentimento de dever cumprido".