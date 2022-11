Mais de 80 crianças foram diagnosticadas com síndrome pós-covid em Portugal

Em três hospitais portugueses - dois em Lisboa (Hospital Dona Estefânia e o Hospital Santa Maria) e um no Porto (Hospital São João) - foram registados 83 casos de síndrome inflamatória multissimétrica (MIS-C) em crianças e adolescentes. A doença surge após a infeção do novo coronavírus e, apesar de rara, é grave. Dos 83 casos, 47 registaram-se no Hospital Dona Estefânia, 20 no Hospital São João e 16 no Hospital de Santa Maria. Todos já recuperaram e, segundo o “Jornal de Notícias”, são agora acompanhados rigorosamente.

O primeiro caso foi detetado há um ano, em abril de 2020, no Hospital Dona Estefânia. Os casos detetados ao longo de um ano tiveram a mediana de idades nos sete anos, adiantou a responsável pela unidade de infecciologia, Maria João Brito. O “MIS-C é uma complicação rara, mas grave”, uma vez que “atinge múltiplos órgãos e pode deixar cicatrizes nos órgãos quando há envolvimento cardíaco, respiratório ou neurológico”, esclarece.

O número de diagnósticos aumentou depois da subida de casos de infeção por SARS-CoV-2, em janeiro. “Tem sido assim em vários países: entre quatro a seis semanas após o pico de infeção, aparecem os casos de MIS-C”, explica a coordenadora dos Cuidados Intensivos de Santa Maria, Marisa Vieira.