Covid-19. Mais de metade dos portugueses acham que terão mais oportunidades de emprego depois de vacinados

A vacina contra a covid-19 perfila-se como um fator determinante para influenciar a vontade das pessoas em regressar presencialmente ao local de trabalho, e os trabalhadores não se sentem seguros por estar no mesmo espaço com colegas não-vacinados, revela um estudo realizado a nível mundial pela Randstad, multinacional de recursos humanos.

Uma das principais conclusões do estudo Workmonitor 2021, em que foram ouvidos mais de 27 mil colaboradores a nível internacional, é que uma esmagadora maioria de 75% assumiu-se disposta a ser vacinada contra a covid caso seja necessário, para continuar a trabalhar.

"A vacina parece ser assim uma garantia para os trabalhadores se sentirem mais seguros no regresso ao local de trabalho e a maioria acredita que isso irá melhorar as suas futuras oportunidades de emprego", constata o estudo da Randstad, explicitando que "56% acreditam que terão mais oportunidades no futuro se estiverem vacinados".

O estudo Randstad Workmonitor abrange os continentes da Europa, Ásia-Pacífico e Américas, e a primeira pesquisa completa de 2021 foi realizada em 34 países incluindo Portugal, de 15 de fevereiro a 8 de março deste ano.

Portugueses entre os que têm mais confiança na relação vacina/trabalho

No que toca a Portugal, o estudo apurou que 59% dos portugueses consideram que terão mais oportunidades de emprego depois de serem vacinados contra a covid-19. Esta taxa é superior à média europeia (49%), mas está abaixo da que se verifica a nível mundial (56%). Os países com menos confiança na relação entre a vacina e o trabalho são França (34%), Luxemburgo (34%) e Suíça (35%), e em sentido oposto destaca-se a Índia (86%), a China (80%) e o Brasil (77%).

Os trabalhadores que foram inquiridos em Portugal sinalizaram que se a vacina estivesse disponível, 85% estariam dispostos a tomá-la para continuarem a trabalhar. A nível da Europa, esta taxa é de 71% e a nível mundial de 75%. O estudo aponta que 77% dos trabalhadores que estão a trabalhar remotamente em Portugal querem regressar ao local de trabalho, o que poderá ocorrer de forma parcial e em função do novo normal que vier a emergir após o surto sanitário ficar mais controlado.

Para os portugueses, são cinco as principais razões que resumem as dificuldades em trabalhar a partir de casa: à cabeça surge a saudade da interação com os colegas (para 61%), manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (39%), o facto de se sentirem mais isolados (29%), terem crianças em casa que requerem atenção (24%) ou a ligação à Internet ser instável (18%).

Só há segurança total “quando os colegas de trabalho também forem vacinados”

Mais de metade dos inquiridos, 53%, indicou que "só vai sentir segurança no local de trabalho quando os colegas também forem vacinados, um dado que vai em linha com os 51% que preferem continuar a trabalhar em casa até que a vacina tenha sido distribuída de forma generalizada", destaca ainda o Workmonitor 2021.

"Os nossos dados sugerem que, após um ano de restrições e bloqueios, a força de trabalho global acostumou-se a essas condições e está mais esperançosa em relação aos meses que virão", conclui o estudo, avançando que essa situação "ficou mais evidente nas perspetivas dos trabalhadores em relação a oportunidades de carreira no final deste ano".

A maioria dos trabalhadores a nível global sinalizou que antecipa "um mercado de trabalho melhor, com maior otimismo nas Américas e nas regiões da Ásia-Pacífico", o que pode resultar "de uma rápida implantação da vacina nos Estados Unidos e menos restrições nas Américas do que na Europa", de acordo com o estudo.

"E em muitos países asiáticos, onde o sucesso na gestão da pandemia levou à reabertura de locais de trabalho mais rapidamente, é provável de isso tenha levado a uma perspetiva mais otimista de oportunidades de emprego", aponta o Workmonitor 2021.

O estudo realizado a nível global mostra que, de momento, cerca de um quarto (24%) dos trabalhadores são obrigados pelo empregador a serem vacinados, com uma percentagem mais alta na Ásia (41%).

Segundo a Randstad, o estudo trouxe "uma boa notícia": a maioria dos trabalhadores planeia permanecer com os atuais empregadores a longo prazo, "com base no apoio que as organizações têm vindo a oferecer".

O destaque vai ainda para o facto de 30% dos trabalhadores afirmarem que estão motivados para trabalhar mais e serem mais produtivos. "E o número de trabalhadores que disse que escreveria uma crítica positiva sobre a sua experiência de trabalho superou aqueles que escreveriam uma crítica negativa por uma margem de 3 para 1", nota a Randstad.

O foco do estudo também inclui a satisfação no trabalho e a probabilidade de um funcionário mudar de emprego nos próximos seis meses, no objetivo de antecipar tendências no mercado de trabalho. O tamanho mínimo da amostra é de 800 entrevistas por mercado, sendo utilizado o painel Dynata para fins de amostra.