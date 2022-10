Covid-19. Espanha com contágios a subir regista 10.598 casos e 99 mortes nas últimas 24 horas

A Espanha registou 10.598 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.407.283 o total de infetados até agora, e a incidência por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas teve a maior subida dos últimos dias. O Ministério da Saúde espanhol também contabilizou hoje mais 99 mortes atribuídas à pandemia, passando o total de óbitos para 76.981.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continuou hoje a subir, de 203 (quinta-feira) para 213 casos (sexta-feira), diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as de Navarra (443), Madrid (372), País Basco (375), Aragão (245), Andaluzia (241), La Rioja (231) e Catalunha (227).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais em todo o país 1.161 pessoas com a doença (1.179 na quinta-feira), das quais 303 em Madrid, 248 na Catalunha e 208 na Andaluzia.

Por outro lado, subiu para 9.788 o número de hospitalizados com a covid-19 (9.724), o que corresponde a 7,8% das camas, dos quais 2.180 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.143), 21,7% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.987.891 mortos no mundo, resultantes de mais de 139 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.937 pessoas dos 829.911 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.