Covid-19. Brasil regista aumento das infeções e mortes entre os mais jovens

O aumento do número de infeções e mortes por covid-19 nas faixas etárias mais jovens, no Brasil, é cada vez mais evidente e gera também cada vez mais preocupação. De acordo com um relatório divulgado recentemente pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a maioria dos pacientes que se encontram internados em unidades de cuidados intensivos têm 40 anos ou menos. Pela primeira vez desde o início da pandemia no Brasil, 52% das camas de cuidados intensivos encontram-se ocupadas por pessoas com a idade referida ou menor, o que representa um aumento de 16,5% face ao período compreendido entre dezembro de 2020 e fevereiro deste ano, refere o relatório, que se baseia em dados de mais de um terço das unidades de cuidados intensivos que existem no país.

Não se sabe ao certo por que razão o vírus está a afetar de forma tão grave pessoas mais jovens, mas vários especialistas brasileiros consideram que se deve, pelo menos em parte, à variante do vírus designada P1, que foi detetada pela primeira vez em Manaus, no estado brasileiro do Amazonas. Tem 17 mutações, três das quais na proteína “spike” (espigão), que existe na superfície do vírus e é crucial para a fixação viral e a sua entrada na célula hospedeira. São essas mutações que, conforme tem sido dito, permitem que o vírus possa penetrar mais facilmente nas células e nelas se multiplicar, sendo a E484K considerada a “mais preocupante”, por levar a que pessoas que recuperaram da infeção possam contrair novamente o vírus, segundo um estudo realizado pelo Imperial College London em colaboração com a Universidade de Oxford e a Universidade de São Paulo, no Brasil. “Está claramente relacionado com a variante P1”, afirmou, citado pelo jornal britânico “The Guardian”, Marcos Boulos, especialista em doenças infecciosas da Universidade de São Paulo.

O facto de se estar a dar prioridade às pessoas mais velhas nas campanhas de vacinação que decorrem no país também poderá explicar o aumento dos internamentos em cuidados intensivos nestas faixas etárias, afirmou. Seja como for, “as pessoas mais jovens estão a ser mais afetadas pela nova variante do vírus”. “Isso é inquestionável.” Às vezes, acrescentou o especialista, “estas pessoas mais jovens morrem dias ou horas após [terem dado entrada nos cuidados intensivos], sem que haja comorbidades ou outros fatores que expliquem isso.”

Casos de infeção na faixa etária dos 40 aos 49 anos aumentam 626%

A Fundação Oswaldo Cruz divulgou, também recentemente, dados que ilustram bem a situação. O boletim referente às semanas de 7 a 20 de março, elaborado pelo Observatório Covid-19 da fundação, mostra que houve um aumento de 316% do número de casos de infeção pelo vírus na primeira semana de março, quando comparada com a primeira semana de janeiro deste ano. Contudo, as faixas etárias dos 30 aos 39 anos, dos 40 aos 49 anos e dos 50 aos 59 anos aumentaram, respetivamente, 565%, 626% e 525%. A mesma diferença verificou-se no aumento do número de óbitos: na população em geral, foi de 223%, quando na faixa etária dos 30 aos 39 anos foi de 353% e na faixa etária dos 40 aos 49 anos e dos 50 aos 59 anos foi de 419% e de 317%, respetivamente.

“Recentemente, profissionais envolvidos com a assistência a pacientes com Covid-19 têm relatado um aumento de procura de pacientes jovens sintomáticos nos serviços de saúde. Esta tendência tem sido observada em muitos hospitais e regiões do país”, lê-se no boletim, em que se refere, além disso, que a “maior incidência nas idades mais jovens e manutenção da mortalidade concentrada em idosos contribui para o cenário crítico da ocupação” das camas nos hospitais. “Por se tratar de população com menos comorbidades — e, portanto, com evolução mais lenta dos casos graves e fatais —, frequentemente há um maior tempo de permanência” nos cuidados intensivos.

De facto, a média de idades dos pacientes internados e dos óbitos tem vindo a “diminuir progressivamente”, refere ainda o boletim, tendo passado, no caso dos óbitos, de 71 anos, na primeira semana de janeiro, para 66 anos, na primeira semana de março. No caso dos pacientes internados, essa média passou de 62 para 58 anos no período indicado. A mesma tendência “tem sido observada noutros países, sempre que comparados os dados da primeira e segunda onda da pandemia”, sendo necessário mais tempo para perceber se o “rejuvenescimento da pandemia” se trata de uma “mudança sustentada”.

“São os mais jovens que saem para trabalhar, para festas, restaurantes, bares”

Outras razões têm sido adiantadas por especialistas para justificar estes dados. “São os mais jovens que saem para trabalhar, para festas, restaurantes, bares”, referiu Clarisse Bressan, especialista em Medicina Tropical no Centro Hospitalar da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, também em declarações ao jornal britânico. A investigadora disse ainda que muitas das pessoas infectadas com o vírus que tem estado a acompanhar têm à volta de 40 anos e trabalham em setores que as obrigam a sair de casa, como comércio e limpezas. “A média de idades baixou muito. Na sexta-feira passada, tínhamos mais pacientes com cerca de 40 anos do que com 80”, disse também, acrescentando que as infeções em pessoas mais jovens “são mais prolongadas”, mantendo-se durante “12 ou 14 dias” em vez dos habituais 10. “Tenho visto pessoas jovens com mais sintomas. Isto não significa, necessariamente, que sejam afetadas de uma forma mais grave, mas a verdade é que vejo muito menos jovens assintomáticos do que via no início da pandemia.”

De acordo com um levantamento sobre mortalidade excessiva feito pela empresa de análise de dados Lagom Data para o “El País Brasil”, o maior aumento do número de mortes nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, comparativamente ao período homólogo do ano passado, registou-se entre os trabalhadores que não podem exercer as suas atividades à distância, através do teletrabalho. São eles os funcionários dos postos de abastecimentos de combustíveis (aumento de 68%), funcionários que trabalham nas caixas de supermercados (67%) e motoristas de autocarros (62%). Entre vigilantes e seguranças, o aumento no número de mortes foi de 59%.