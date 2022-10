Covid-19. Turquia com novo máximo de quase 300 mortes diárias

O Ministério da Saúde da Turquia anunciou esta quinta-feira uma nova subida no número de mortes devido ao novo coronavírus, para um máximo de 297, numa altura em que a classe médica exige um confinamento de 14 dias em todo o país.

Apesar de mais 18 fatalidades, em relação à véspera, as estatísticas oficiais indicam que no país de 83 milhões de habitantes as infeções diárias permaneceram estáveis, em pouco mais de 61 mil casos diários.

O total de infeções é quatro vezes mais do que o registado há um mês, pelo que as autoridades falam de um terceiro pico da pandemia, seguindo-se aos de abril de 2020 e dezembro de 2020.

Novas restrições estão em vigor desde quarta-feira, pelo menos até o final do período do Ramadão (12 de maio), e incluem o encerramento de restaurantes, além de recolher obrigatório noturno e ao fim de semana.

Membros da Associação Médica Turca (TTB) e políticos de partidos de oposição de esquerda, manifestaram-se hoje em Istambul, por considerarem insuficientes as restrições anunciadas pelo Governo.

A TTB exige um confinamento mínimo de 14 dias, à exceção de serviços essenciais, com o encerramento imediato de fábricas, centros comerciais e escritórios, e que seja prestado o necessário apoio aos trabalhadores afetados.

Vários analistas consideram que os números oficiais de impacto de covid-19 estão abaixo da realidade e destacam que o registo de óbitos de Istambul, que abriga um quinto da população turca, mostra nos últimos quatro dias entre 100 e 130 mortes a mais do que o normal pré-pandemia.