Angela Merkel quer coordenar estados alemães para travar terceira vaga da pandemia

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, planeia uniformizar a lei de proteção contra infeções no país para poder impor restrições comuns aos estados federais que têm um elevado número de novos casos de covid-19, adiantou uma porta-voz do governo esta sexta-feira, Ulrike Demmer.

Na Alemanha, as regras aplicadas para conter a pandemia variam consoante a região devido ao sistema federal descentralizado do país. Assim, em alguns estados, as pessoas podem aceder a certos serviços e lojas desde que apresentem um teste à covid-19 negativo. Já noutras regiões, o comércio não essencial continua encerrado.

Segundo o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, o novo projeto de legislação vai incluir medidas obrigatórias nos estados com 100 ou mais novos casos por 100.000 habitantes nos últimos sete dias. Quando a incidência acumulada for superior a 200, o governo federal está a ponderar implementar o ensino à distância nas escolas.

"Faz todo o sentido regular isto uniformemente para toda a Alemanha, porque assim haverá clareza e transparência", defendeu o ministro alemão, citado pela Reuters. "É um passo necessário e real se expandirmos a lei para incluir uma regulamentação exatamente para estes casos", acrescentou Olaf Scholz, também vice-chanceler alemão.

A incidência acumulada de casos de covid-19 atingiu um valor máximo próximo de 200 no final de dezembro, pouco tempo depois de a Alemanha ter entrado num confinamento “leve” que começou em novembro. Nessa altura, as escolas e as lojas estavam abertas.

Esta sexta-feira, a incidência acumulada em sete dias subiu para 110,4 novos casos por 100 mil habitantes, face aos 105,7 registados no dia anterior, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

O ministro da saúde alemão, Jens Spahn, já tinha advertido que eram necessárias medidas a nível nacional para quebrar a atual onda de infeções o mais rapidamente possível, para travar a terceira vaga da pandemia.

Também o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, já tinha proposto reformular a legislação atual para que o governo federal assumisse as rédeas no combate à pandemia.

O Conselho de Ministros alemão vai reunir-se na próxima terça-feira para propor essa mudança para que "a Federação e os Länder (estados federados)" atuem em conjunto.