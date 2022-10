Covid-19. Dores de cabeça e problemas de sono e concentração: um terço dos infetados apresenta sintomas um ano depois da infeção

Um estudo publicado na quarta-feira na revista científica “The Lancet Psychiatry” concluiu que foi diagnosticada uma doença neurológica ou perturbação mental a uma em cada três pessoas que estiveram infectadas com o vírus da covid-19 e recuperaram da infeção, mas para Manuel Correia, diretor do Serviço de Neurologia do Hospital de Santo António, no Porto, esses dados não são propriamente uma surpresa. É também essa a proporção de pessoas, num grupo que está a ser acompanhado no hospital, que refere ter alterações neurológicas um ano depois da infeção, conforme revela ao Expresso.

