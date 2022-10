Marcelo põe água fria no caso Sócrates, mas não na “via Sacra” das vacinas. E alerta o país: “Abril é decisivo”

"Não comento casos específicos". O Presidente da República começou por aqui, na resposta aos jornalistas às inevitáveis perguntas sobre a decisão do juiz Ivo Rosa sobre a Operação Marquês - marcada para sexta-feira. Mas, não comentando, comentou mesmo e atalhou caminho para qualquer tipo de decisão: "Cada vez que há avanços num processo judicial, nomeadamente nos megaprocessos, que atraem a atenção da opinião pública, isso é visto pelos portugueses como a justiça a funcionar e a funcionar mais depressa", disse o Presidente.

Para Marcelo, portanto, está traçada a resposta à decisão, seja ela de seguir tudo para julgamento ou nada, até em relação ao ex-primeiro-ministro, José Sócrates. E para isso Marcelo recorreu aos comentários que terá feito noutros casos famosos. E citou-se a si próprio: "Quando os processos avançaram para julgamento, ou para instrução (e depois de anos de expectativa ou até de um juízo de dúvida quanto ao período necessário para o desenrolar do processo), isso significa que a justiça está a fazer o que está ao seu alcance. Tudo o que signifique a justiça mostrar o esforço que está a fazer, tudo o que signifique justiça a funcionar, é bom".

Mesmo assim, sendo bom, para o Presidente não é suficiente, é também necessário rapidez da justiça nos outros casos não conhecidos: "Também há muitos processos que são megaprocessos para cada pessoa. Isso avançar é fundamental, porque a justiça é fundamental num sistema democrático".

Depois, Marcelo não quis comentar "o que o presidente do Supremo disse - e já disse várias vezes", sobre a extinção do Tribunal Central de Investigação Criminal. "O PR não pode nem deve estar a comentar, a justiça é um poder rigorosamente independente." Nem quis entrar pelas críticas e preocupações de Joana Marques Vidal, a ex-PGR, sobre as dificuldades na investigação de casos de corrupção. Aí, o Presidente disse só isto: "Vários responsáveis ou ex-responsáveis da justiça intervêm sempre com uma preocupação: que a justiça vá melhorando, em qualidade e em celeridade. O empenho só fica bem". E estava dito.

A via sacra das vacinas

Na conferência de imprensa distendida desta terça-feira, após uma visita e elogio à Unidade de Saúde Familiar da baixa de Lisboa, Marcelo comentou também as novas dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca. E deixou nota de enorme preocupação: "A questão da produção das vacinas tem sido uma via sacra - um conjunto de problemas que se tem acumulado. De 15 em 15 dias descobre-se mais um: fornecimento, análise ou reanálise do processo produtivo. Levam-nos a ficar preocupados, porque há necessidade de vacinar e o fornecimento tem sido afetado por toda a Europa".

Volta e meia, lembrou Marcelo, a Agência Europeia do Medicamento diz "de sua justiça acerca da validade e eficácia e depois surgem duvidas e os estados reagem de forma diferente face a essas dúvidas". O problema, para Marcelo, é este: "Não haver uma posição unida, clara, duradoura" dos vários governos europeus. Pior quando "este mês é muito importante, assim como maio. E a vacinação é fundamental para o processo de desconfinamento".

Ficou, assim, um desejo presidencial: "Espero que seja rápido este processo de reavaliação, que seja rápida a decisão da AEM, que seja rápida e clara a relação dos países da UE. Porque todos estamos interessados nisso."

Líderes europeus fizeram acordo de silêncio

Com a presidência da UE nas mãos portuguesas, o Presidente fez ainda uma revelação sobre as divergências no seio da UE - sobre como devia ser o processo de vacinação - e sobre o modo como tudo acabou por ser decidido: quando foi decidida a distribuição de vacinas, havia cinco países contra, porque queriam mais vacinas; e havia um grupo de três países que preferia fazer "um caminho paralelo" - comprando outras vacinas que ainda não foram avalizadas pela Europa.

Deu e continua a dar muito trabalho, disse Marcelo, manter todos unidos. E isso só foi conseguido por "diferimento tácito" no Conselho Europeu, ou seja, decidiram manter o plano desenhado pela Comissão Europeia "por silêncio", sem ninguém colocar formalmente em causa. O que sabemos hoje é que há países a fazer um caminho alternativo na mesma, mas o que Marcelo explicou é que isso permite aos outros manterem o plano de pé.

Para os portugueses, um aviso: agora é mesmo decisivo

Por fim, ficou uma mensagem sobre o desconfinamento em curso (com números a começar a subir): "Os portugueses entendem: abril é um mês decisivo e tem de correr bem para podermos passar ao fim da primavera e verão com a vida das pessoas a entrar numa normalidade. Isso passa pelo comportamento das pessoas".

Se António Costa "chamou a atenção para um comportamento", o de usar máscara nas esplanadas, Marcelo estendeu o aviso: "Tem de ser em todos os comportamentos. Os portugueses sabem que há deslizar da vacinação, que está a arrancar a testagem massiva, mas que há uma parte que passa pelas pessoas, pelo tipo de convívio que têm." E os riscos ficaram marcados: "Queremos que o desconfinamento não tenha sobressaltos, é isso que vamos testar em abril, olhando para os dados dia após dia, se significam alguma coisa em internamentos e cuidados intensivos, se há ou não evolução no número de mortes. Olhando para algumas áreas e concelhos, vamos desejando que possamos chegar ao fim de abril e esteja bem".

Na próxima semana, lembrou o Presidente, "haverá nova avaliação. O que eu mais desejaria é que fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril". Se o desejo se transformará em realidade, no fim de abril se verá.