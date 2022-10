Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo vai testar familiares dos alunos em escolas com surtos

Portugal entrou esta segunda-feira numa nova fase do plano de desconfinamento que permitiu o regresso às aulas presenciais dos alunos do 2.º e 3.º ciclos. Com a retoma do ensino do 5.º ao 9.º ano, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo quer reforçar as medidas de mitigação da covid-19 em ambiente escolar, o que inclui a realização de testes às crianças, bem como aos seus familiares, nos estabelecimentos em que forem identificados surtos.

O controlo da pandemia nas escolas, creches e pré-escolar inclui a testagem maciça de todos os trabalhadores dos ciclos de ensino que retomam as atividades presenciais “e a aplicação das medidas de saúde pública adequadas a cada situação”, adianta em comunicado divulgado esta quarta-feira o departamento de saúde pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Assim, está prevista “a desinfeção de edifícios, a testagem em massa dos alunos e funcionários de todos os estabelecimentos em que se detetem casos positivos, bem como de todos os seus coabitantes, o confinamento dos casos positivos e o isolamento profilático dos contactos de risco”.

Neste sentido, vai existir um acompanhamento por parte das autoridades de saúde sempre que forem identificados surtos de covid-19 em creches, jardins de infância e escolas dos diferentes níveis de ensino em Lisboa e Vale do Tejo.

Deste modo, “serão testados funcionários e crianças de várias idades que frequentam os estabelecimentos em que foram identificados surtos (mediante consentimento informado dos encarregados de educação), mas também coabitantes desses alunos e pessoal docente e não docente”.

Como adianta a nota de imprensa, há ainda a possibilidade de se realizarem rastreios a profissionais e alunos dos estabelecimentos de ensino e educação e ATL’s que “se localizem em proximidade geográfica onde estão localizadas escolas com surtos”.

Lisboa e Vale do Tejo realizou mais de 117 mil testes na primeira semana de aulas

Na semana em que reabriram as creches, o pré-escolar e as escolas para os alunos do 1.º ciclo, foram realizados mais de 117 mil testes à covid-19 na região. Este universo abrange as creches da rede solidária e rede lucrativa, a pré-escolar da rede solidária, bem como o ensino público e privado do 1.º ciclo.

Na segunda fase do processo de testagem em massa, que começou esta semana, “está prevista a realização de mais de 150 mil testes a todos os trabalhadores docentes e não docentes destes estabelecimentos em todo o território continental”.

Depois da operação de testagem de professores e pessoal não docente que decorreu na primeira semana de aulas, entre 15 e 19 de março, esta semana a campanha está a alargar-se aos outros estabelecimentos de ensino que reabriram portas.