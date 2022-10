Covid-19. França já vacinou quase 10 milhões de pessoas com a primeira dose

A França já vacinou 9.797.957 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciaram esta quarta-feira as autoridades, no entanto, o terceiro pico da pandemia continua a progredir no país com mais de 5.700 pessoas em estado grave. Estes quase 10 milhões de vacinas correspondem a cerca de 18,7% da população com mais de 18 anos.

Um total de 3.362.472 pessoas já receberam as duas doses e nas últimas 24 horas foram vacinadas 271.448 com a primeira dose e 119.729 com a segunda.

Há atualmente mais de 30 mil pessoas internadas devido ao vírus em França e 5.729 desses doentes estão internados nos cuidados intensivos. Isto significa um aumento de mais de 600 pessoas desde a véspera.

Morreram ainda em França nas últimas 24 horas 433 pessoas devido ao vírus, perfazendo 97.722 óbitos desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.874.984 mortos no mundo, resultantes de mais de 132,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.