Com ou sem a China, grupo de cientistas quer uma nova investigação sobre a origem da covid-19

Um grupo de peritos internacionais defende que é necessária uma investigação mais rigorosa sobre a origem do novo coronavírus, já que o estudo realizado em conjunto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela China não ofereceu respostas credíveis sobre a forma como a pandemia começou.

Numa carta aberta, 24 cientistas e investigadores da Europa, Estados Unidos, Austrália e Japão consideram que a investigação da OMS e de Pequim foi "manchada pela política''. O estudo aponta que a via de transmissão mais provável do SARS-CoV-2 envolveu morcegos e outros animais selvagens na China e no sudeste asiático. O estudo exclui a possibilidade de ter havido uma fuga de um laboratório.

"O seu ponto de partida foi ‘vamos ter tanto compromisso como é necessário para obter alguma cooperação mínima por parte da China’", criticou um dos redatores da carta aberta, Jamie Metzl, citado pela “Reuters”.

A carta diz também que as conclusões do estudo se baseiam numa “investigação chinesa não publicada”, enquanto os registos críticos e as amostras biológicas "permanecem inacessíveis".

Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanon Ghebreyesus, afirmou que Pequim tinha retido dados. Porém, Liang Wannian, o perito principal da covid-19 da China, negou a afirmação e não adiantou outras investigações conjuntas no país, sugerindo que o foco deve agora passar para outros países.

O redator da carta, Jamie Metzl, considera que os países podem ter de assumir um “plano B" e conduzir uma investigação "da forma mais sistemática possível", com ou sem o envolvimento de Pequim.

A China rejeita as alegações de que o novo coronavírus “fugiu” de um laboratório de investigação em Wuhan, a cidade onde o SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez. O estudo da China-OMS aponta esta possibilidade como "extremamente improvável", porque não há "nenhum registo" de que qualquer laboratório tivesse mantido vírus relacionados.

Metzl argumenta que a China deve divulgar informação para desmentir essa hipótese. "Há cientistas que estão a fazer estudos [lá] e nós não temos acesso a nenhum desses recursos", conclui.