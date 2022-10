Covid-19. Faixa de Gaza palestiniana sofre novo encerramento parcial de atividades

A Faixa de Gaza vai sofrer, a partir de quarta-feira, um novo encerramento parcial de atividades devido ao aumento de contágios do novo coronavírus, que alcançou novos máximos diários este mês, anunciou esta terça-feira o ministro do Interior.

A taxa de infeções na Faixa, com mais de dois milhões de palestinianos, disparou desde que foi detetada a variante britânica do vírus no início do mês e voltou hoje a superar 1.400 novos casos de covid-19. A partir de quarta-feira será proibida a circulação de automóveis até domingo e serão encerradas todas as instituições escolares até novo aviso.

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina e Oriente Próximo (UNRWA) já tinha anunciado hoje o encerramento dos seus centros, após ter de encerrar 20 escolas e a assiduidade de estudantes ter diminuído em cerca de 70% nos dias anteriores.

"Estaremos prontos para voltar à educação presencial tão rapidamente quanto a situação epidémica estabilize", disse à agência Efe o diretor do programa educativo da UNRWA, Farid Abu Azra, garantindo ainda que o ensino continuará 'online'.

As instituições governamentais também suspenderam as suas atividades e a celebração de casamentos, enquanto os mercados semanais e os velórios em casa continuarão a ser proibidos.

O ministério do Interior advertiu que a polícia vai intensificar a vigilância e as medidas punitivas e dissuasoras para fazer cumprir as restrições, assim como o recolher obrigatório noturno que não chegou a ser levantado.

O crescimento de novas estirpes do coronavírus já afeta, desde fevereiro, o território palestiniano da Cisjordânia, separado territorialmente do enclave de Gaza, que tenta travar a taxa de infeções, situada hoje também acima de um milhar por dia.

A vacinação continua lenta em ambos os territórios devido à escassez de doses da vacina. Cerca de 28 mil pessoas foram vacinadas em Gaza, assim como outras 81 mil ma Cisjordânia, todas com doses a serem doadas pelas Nações Unidas ou outros países.