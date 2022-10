Desconfinamento. Lista de atividades e estabelecimentos encerrados ainda é longa: saiba o que reabre na próxima fase

Portugal voltou a reabrir esta segunda-feira. A lista de atividades proibidas ou de locais encerrados diminuiu ligeiramente com o regresso às aulas presenciais do 2.º e 3.º ciclos, a reabertura das esplanadas, museus, estruturas de apoio social, bem como das lojas com superfície até 200 metros quadrados e com porta para a rua, ginásios e academias. Os desportos de baixo risco também voltam a estar autorizados a partir de hoje.

Ainda assim, faltam reabrir vários estabelecimentos e retomar algumas atividades. A partir de 19 de abril, se estiverem reunidas as condições necessárias, o país entra numa nova fase de desconfinamento, com a retoma das aulas presenciais para os alunos do ensino secundário e do superior. Dentro de duas semanas, reabrem também todas as lojas e centros comerciais.

No entanto, o Executivo já esclareceu que a evolução da covid-19 em Portugal é que vai permitir, ou não, que se “prossiga a estratégia de levantamento progressivo das medidas de confinamento”.

Assim, o calendário previsto para as diferentes fases “pode ser alterado atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controlo da pandemia e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde”, ressalva o Governo no plano.

Ou seja, o desconfinamento só vai avançar se os indicadores de monitorização da situação epidemiológica não se aproximarem do vermelho na matriz de risco apresentada por António Costa, que articula a incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o R(t), o índice de transmissibilidade. Resta também saber se todos os concelhos do país vão estar numa situação que lhes permita passar à etapa seguinte.

Veja aqui os próximos passos do plano de desconfinamento em Portugal, se o Governo der ‘luz verde’ à seguinte fase de reabertura.

Aulas do ensino secundário e superior

A partir do dia 19, são retomadas as aulas presenciais para os alunos do ensino secundário (do 10.º ao 12.º ano) e do ensino superior. São os únicos que ainda se mantêm em aulas online.

As creches, o pré-escolar e o 1.º ciclo voltaram às atividades educativas e letivas logo na primeira fase do plano de desconfinamento, a 15 de março. Já os quase 600 mil alunos do 5.º ao 9.º ano (ou seja, do 2.º e do 3.º ciclo) voltaram hoje às aulas presenciais, na segunda fase da reabertura.

Tal como aconteceu em 2020, este ano os alunos do secundário voltam apenas a fazer os exames nacionais para efeitos de ingresso no ensino superior.

Espaços culturais e eventos

Dentro de duas semanas, já vai ser possível ver um filme no cinema ou uma peça num teatro. Reabrem ainda os auditórios e as salas de espetáculos. Os museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares desconfinaram esta segunda-feira.

Passam também a ser permitidos, a partir de 19 de abril, os eventos exteriores mas com uma “diminuição de lotação”, de acordo com o plano delineado pelo Governo.

Os casamentos e os batizados voltam igualmente a ser permitidos só que com apenas 25% de lotação dos espaços onde decorrem os momentos da celebração.

Serviços e lojas

As lojas de cidadão, que se encontram encerradas desde o dia 22 de janeiro, vão reabrir após quase três meses de encerramento, com atendimento presencial sujeito a marcação.

Além disso, todas as lojas e centros comerciais vão poder finalmente abrir portas a partir de 19 de abril - serão os últimos estabelecimentos a fazê-lo. Recorde-se que as lojas com 200 metros quadrados com porta para a rua reabriram esta segunda-feira, e os salões de cabeleireiros, manicures e similares já estão a funcionar desde 15 de março.

Restauração

Dentro de 15 dias, volta a ser possível ir ao restaurante, café e pastelaria sem ter de consumir ao postigo ou na esplanada. Mas há uma restrição: só podem estar quatro pessoas por mesa no interior do espaço, ou seis no caso das esplanadas.

Estes estabelecimentos têm de encerrar até às 22 horas nos dias úteis, durante a semana. Já ao sábado, domingo e feriados têm de fechar mais cedo: às 13h00.

Desporto

Em vez de quatro pessoas, a atividade física ao ar livre vai ser alargada até seis, a partir do dia 19 de abril. Os ginásios vão continuar “sem aulas de grupo” nesta fase, segundo manda o plano do Executivo.

Há mais boas notícias para aqueles que gostam de desporto: voltam a ser realizadas as modalidades desportivas de médio risco, como o futebol, andebol, hóquei em patins ou o basquetebol.

“Equiparam-se a modalidades de médio risco todos os contextos de treino e competição que não permitam, nomeadamente, o distanciamento entre praticantes, ainda que não impliquem contacto face a face”, esclarece a Direção-Geral da Saúde (DGS) numa orientação sobre desporto e competições desportivas, atualizada no dia 31 de março.

Depois da 3.ª fase de desconfinamento, o que falta reabrir?

A quarta e última fase do plano anunciado por António Costa prevê o alívio de algumas restrições na restauração. A partir de 3 de maio, os restaurantes, cafés e pastelarias já não vão estar sujeitos a um limite de horário e podem ter mais clientes por mesa (no máximo seis pessoas por mesa nos espaços fechados, ou dez nas esplanadas).

O desporto volta a desconfinar: no início de maio retoma toda a atividade física ao ar livre e nos ginásios, e todas as modalidades desportivas, incluindo as atividades consideradas de alto risco.

Por último, dentro de cerca de um mês, voltam os grandes eventos exteriores e eventos interiores, porém, com diminuição de lotação, podendo também realizar-se casamentos e batizados com 50% de lotação.