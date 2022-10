Covid-19 no 🌏: Índia enfrenta nova vaga, Alemanha acelera vacinação (12% da população já recebeu pelo menos uma dose)

A pandemia de covid-19 j√° provocou quase 2,9 milh√Ķes de mortes no mundo, resultantes de mais de 130,1 milh√Ķes de casos de infe√ß√£o, segundo um balan√ßo feito na manh√£ deste domingo pela ag√™ncia francesa AFP.

Siga aqui os principais desenvolvimentos da pandemia em algumas regi√Ķes.

√ćndia

A √ćndia contabilizou 93.249 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, ultrapassando pela primeira vez as 90 mil infe√ß√Ķes di√°rias desde setembro de 2020, quando o pa√≠s viveu o pico de cont√°gios, anunciaram as autoridades indianas.

O balan√ßo de infe√ß√Ķes das √ļltimas 24 horas √© o pior desde 20 de setembro do ano passado, altura em que o pa√≠s contabilizou 92.605 casos.

O n√ļmero de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em 17 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num s√≥ dia.

Nas √ļltimas 24 horas, as autoridades contabilizaram ainda 513 mortes provocadas pela doen√ßa, elevando o total para 164.623.

Alemanha

A Alemanha registou, pelo segundo dia consecutivo, uma ligeira redução na incidência de covid-19, ao mesmo tempo que acelera a vacinação convidando os maiores de 60 anos a usar a vacina da AstraZeneca.

At√© sexta-feira, 14,3 milh√Ķes de cidad√£os - 12,1% da popula√ß√£o - tinham recebido pelo menos uma dose da vacina e 4,3 milh√Ķes de pessoas (5,2%) tinham a sua vacina√ß√£o completa.

A partir desta sexta-feira, os maiores de 60 anos podem marcar uma consulta para receberam a vacina da AstraZeneca, uma medida que visa acelerar o processo de vacinação e estimular os cidadãos a optarem por essa vacina. Até agora, era necessário aguardar uma chamada das autoridades regionais.

O governo da chanceler Angela Merkel decidiu, a meio da √ļltima semana, suspender a administra√ß√£o da vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos, depois de terem sido detetados 30 casos de trombose, principalmente entre mulheres.

Venezuela

As autoridades venezuelanas afirmaram no s√°bado que o pa√≠s, que atravessa uma nova vaga de covid-19, com a chegada da variante brasileira do v√≠rus, "chegou ao pico" da pandemia, ap√≥s novos m√°ximos de infe√ß√Ķes e mortes.

Em declara√ß√Ķes no s√°bado ao canal estatal de televis√£o, o vice-presidente e ministro da Comunica√ß√£o da Venezuela, Freddy √Ď√°√Īez, afirmou ainda que o aumento de infe√ß√Ķes e √≥bitos dos √ļltimos dias "tem que ver com a presen√ßa" da muta√ß√£o do v√≠rus detetada no Brasil.

Nas √ļltimas 24 horas, a Venezuela registou 1.607 casos de covid-19 e 18 mortes, novos m√°ximos no pa√≠s.

O n√ļmero de √≥bitos das √ļltimas 24 horas supera o do dia anterior, quando se registaram 14 mortes, ent√£o o valor di√°rio mais alto desde o in√≠cio da pandemia, com o n√ļmero de infe√ß√Ķes a ser igualmente o mais elevado de sempre.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 800 mortes provocadas por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, al√©m de 66.148 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Ap√≥s um pico em janeiro, o n√ļmero de novos casos tem estabilizado nas √ļltimas semanas, com uma m√©dia nos √ļltimos sete dias de 65.191 casos di√°rios.

Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s acumulou 554.779 √≥bitos e mais de 30 milh√Ķes (30.668.826) de casos da doen√ßa.

Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.

México

O M√©xico registou 157 mortes provocadas por covid-19 e 1.838 casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas.

O n√ļmero de infe√ß√Ķes tem vindo a descer depois de um pico registado em janeiro, em que se registaram mais de 20.000 casos di√°rios. Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s contabilizou mais de 2,2 milh√Ķes (2.249.195) de casos confirmados de covid-19 e 204.011 √≥bitos.

O total de vítimas fatais pode no entanto ser muito superior, de acordo com um relatório do Governo mexicano, divulgado em 28 de março, admitindo que a doença pode ter provocado 294.287 mortes entre o início da pandemia e dia 13 de fevereiro, mais cerca de 100 mil que os óbitos contabilizados.

O M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes devido √† covid-19, atr√°s dos Estados Unidos e Brasil, sendo o 14.¬ļ mundial em total de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China diagnosticou 21 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, incluindo dez por cont√°gio local na prov√≠ncia de Yunnan, que faz fronteira com Myanmar, onde foi detetado um novo surto, na ter√ßa-feira.

Elevam-se assim para 33 os contágios locais naquela província, num surto que levou as autoridades chinesas a decretarem o confinamento da cidade de Ruili e a começar na sexta-feira um programa de vacinação da população, de 300.000 pessoas, que esperam concluir em cinco dias.

Os restantes 11 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do estrangeiro na cidade de Pequim, na zona metropolitana de Xangai e nas províncias de Fujian, Guangdong e Tianjin.

Este √© o segundo dia consecutivo em que o pa√≠s ultrapassa as 20 infe√ß√Ķes, com menos casos que na v√©spera (26).

