Pandemia desperta racismo contra chineses

Yue Chen é um estudante da Universidade do Minho que até à chegada do novo coronavírus à Europa, no início do ano passado, não tinha razões de queixa de viver em Portugal. Mas tudo mudou com a pandemia. Quando um dia passeava junto a um centro comercial de Braga, foi insultado por dois jovens que o culpavam de espalhar o vírus, apenas porque era chinês. As palavras subiram de tom e o estudante acabou mesmo por ser alvo de pedradas. “Ainda ameacei que iria chamar a polícia. Felizmente não me chegaram a bater”, conta. Yue Chen guarda mágoa não só do ataque de contornos racistas mas também pelo facto de muitos transeuntes que por ali passavam nada terem feito para travar a ira dos dois jovens. “Gosto muito de Portugal, mas fiquei muito triste com o que se passou naquele dia.”

Este episódio é um dos mais violentos, mas está longe de ser o único a ilustrar algum tipo de xenofobia contra a população asiática, sobretudo chinesa, que despertou com a pandemia. Há cidadãos chineses que se queixam dos “constantes olhares recriminatórios” na rua e no interior dos estabelecimentos comerciais, mas sobretudo das ‘bocas’ de cariz xenófobo.