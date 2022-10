Covid-19. sete mortes, 280 infetados e 318 recuperados em 24 horas

O boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista sete óbitos e 280 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 318 recuperados.

Trata-se do número de novos casos mais baixo dos últimos 12 dias, desde que a 22 de março se registaram 248 novas infeções. O valor deverá ter sido influenciado pelo feriado que se assinalou esta sexta-feira, reduzindo a atividade de testagem e dos laboratórios.

Quanto aos óbitos, estão abaixo dos valores dos últimos dois dias (nove e 11) e da média dos últimos 30 (13,9), bem como a par da média dos últimos sete dias (6,9).

Há menos um doente nos hospitais do país, com o total de internamentos a ser agora de 512, o valor mais baixo em seis meses e meio (desde que a 20 de setembro havia 511 hospitalizados). Há ainda menos cinco doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 126).

Relativamente à matriz de risco, mantêm-se os valores revelados na sexta-feira, que colocam Portugal na zona verde: a incidência do vírus é de 65,6 casos por 100 mil habitantes na totalidade do território nacional e de 62,9 no continente, enquanto o índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), é de 0,97.

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 823.142 infeções, 16.875 óbitos e 779.973 recuperados.

Existem atualmente 26.294 casos ativos no nosso país, menos 45 do que esta sexta-feira. A DGS contabiliza ainda 16.091 contactos em vigilância, menos 30 do que na véspera.

Nenhuma região teve mais de 100 casos

Lisboa e Vale do Tejo regista 95 novas infeções, o que representa 33,9% dos casos identificados em todo o país nas últimas 24 horas.

Segue-se o Norte, com mais 73 casos de covid-19 identificados, e o Algarve, com 48, o que representa 17,1% do total nacional. É a segunda percentagem mais alta da pandemia (só batida a 22 de março, quando foi de 17,74%), refletindo o surto na construção civil de Portimão.

O Centro regista mais 19, o Alentejo mais 18, os Açores têm mais 10 e a Madeira contabiliza mais 17 casos de covid-19.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte: