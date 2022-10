Covid-19 no 🌏: Ucrânia com novo máximo de casos, Índia com pico em seis meses. Venezuela atinge pior registo diário de mortes

A pandemia de SARS-CoV-2 fez pelo menos 2.851.304 mortos em todo o mundo, desde que a OMS detetou a doen√ßa na Rep√ļblica Popular da China no final de dezembro de 2019, de acordo com a √ļltima atualiza√ß√£o do site Worldometer, que cruza v√°rias fontes oficiais. De acordo com a mesma fonte, 130.856.319 casos de infe√ß√£o foram oficialmente diagnosticados desde o in√≠cio da pandemia.

Siga aqui os principais desenvolvimentos da pandemia em algumas regi√Ķes:

Ucr√Ęnia

A Ucr√Ęnia registou 20.341 novos casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o valor mais elevado desde o in√≠cio da pandemia, tendo ainda contabilizado 396 mortes, adiantou o ministro da Sa√ļde.

"Em 03 de abril de 2021, foram detetados 20.431 novos casos de covid-19", escreveu o ministro da Sa√ļde da Ucr√Ęnia, Maxim Stepanov, atrav√©s da sua conta no Facebook, adiantando que entre os novos infetados est√£o 809 menores e 473 trabalhadores do setor da sa√ļde.

Nestas √ļltimas 24 horas, foram internadas 5.186 pessoas, um n√ļmero inferior √†s 9.199 que tiveram alta. Maxim Stepanov adiantou ainda que foram registadas 396 novas mortes por covid-19. Um dia antes haviam sido contabilizadas 433 v√≠timas mortais.

Os n√ļmeros indicam que a Ucr√Ęnia mant√©m a tend√™ncia de subida registada nos √ļltimos dias, e comparam com as 19.893 novas infe√ß√Ķes registadas um dia antes, com o pa√≠s a contar j√° com um total de mais de 1,73 milh√Ķes de infe√ß√Ķes e 34.075 mortes.

√ćndia

A √ćndia contabilizou 89.129 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o pior registo desde setembro de 2020, quando o pa√≠s viveu o pico de infe√ß√Ķes, anunciaram as autoridades indianas.

O n√ļmero de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em 16 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num s√≥ dia.

O balan√ßo de infe√ß√Ķes das √ļltimas 24 horas √© o pior desde 26 de setembro do ano passado, altura em que o pa√≠s contabilizou 89.010 casos.

Nas √ļltimas 24 horas, as autoridades contabilizaram ainda 714 mortes provocadas pela doen√ßa, o pior registo di√°rio desde outubro de 2020, segundo a imprensa local.

O novo m√°ximo acontece depois de o pa√≠s ter atingido um recorde di√°rio de vacina√ß√£o, em 01 de abril, com 3,6 milh√Ķes de doses administradas num s√≥ dia, ap√≥s a campanha ter sido alargada a todas as pessoas com mais de 45 anos.

Venezuela

As autoridades venezuelanas anunciaram 14 mortes provocadas por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, o pior registo di√°rio desde o in√≠cio da pandemia no pa√≠s, que atravessa uma nova vaga, com a chegada da variante brasileira do v√≠rus.

O n√ļmero de √≥bitos das √ļltimas 24 horas supera o dos dois dias anteriores, quando se registaram 13 mortes.

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodr√≠guez, anunciou ainda 979 novas infe√ß√Ķes, 971 por transmiss√£o comunit√°ria e oito provenientes do estrangeiro.

A regi√£o mais afetada pela nova vaga √© o estado de Miranda, vizinho da capital, que registou 228 novos casos nas √ļltimas 24 horas, seguindo-se a cidade de Caracas (141) e os estados de Aragua (132) e La Guaria (107).

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 895 mortes provocadas por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, al√©m de 67.304 novos casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Ap√≥s um pico em janeiro, o n√ļmero de novos casos tem estabilizado nas √ļltimas semanas, com uma m√©dia nos √ļltimos sete dias de 64.730 casos di√°rios.

Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s acumulou 553.979 √≥bitos e mais de 30 milh√Ķes (30.602.678) de casos da doen√ßa.

Os EUA são o país com mais mortes devido ao novo coronavírus e também com mais casos de infeção.

Uruguai

O Uruguai registou um novo recorde de casos de covid-19 desde o in√≠cio da pandemia, com 3.380 infe√ß√Ķes nas √ļltimas 24 horas, elevando o total para 111.568 casos confirmados, anunciaram as autoridades.

De acordo com o relat√≥rio di√°rio do Sistema Nacional de Emerg√™ncia, nas √ļltimas 24 horas o pa√≠s contabilizou ainda 32 mortes provocadas pelo novo coronav√≠rus, fazendo subir para 1.041 o total de √≥bitos.

O pa√≠s, com uma popula√ß√£o de 3,4 milh√Ķes de pessoas, j√° tinha registado um recorde de casos em 27 de mar√ßo, com 3.124 infe√ß√Ķes.

O Uruguai, que at√© h√° pouco tempo era considerado o pa√≠s da Am√©rica do Sul com maior sucesso no controlo da pandemia, enfrenta agora o que o seu Presidente, Luis Lacalle Pou, apelidou de "situa√ß√£o complexa", colocando sob press√£o o sistema de sa√ļde.

México

O M√©xico registou 190 mortes provocadas por covid-19 e 3.089 casos da doen√ßa nas √ļltimas 24 horas, informaram as autoridades mexicanas.

O n√ļmero de infe√ß√Ķes tem vindo a descer depois de um pico registado em janeiro, em que se registaram mais de 20.000 casos di√°rios. Desde o in√≠cio da pandemia, o pa√≠s contabilizou mais de 2,2 milh√Ķes (2.247.357) de casos confirmados de covid-19 e 203.854 √≥bitos.

O total de vítimas fatais pode no entanto ser muito superior, de acordo com um relatório do Governo mexicano, divulgado em 28 de março, admitindo que a doença pode ter provocado 294.287 mortes entre o início da pandemia e dia 13 de fevereiro, mais cerca de 100 mil que os óbitos contabilizados.

O M√©xico √© o terceiro pa√≠s do mundo com mais mortes devido √† covid-19, atr√°s dos Estados Unidos e Brasil, sendo o 14.¬ļ mundial em total de infe√ß√Ķes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

China

A Comiss√£o de Sa√ļde da China diagnosticou 26 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas, incluindo sete por cont√°gio local na prov√≠ncia de Yunnan, que faz fronteira com Myanmar, onde foi detetado um novo surto, na ter√ßa-feira.

Elevam-se assim para 23 os contágios locais naquela província, num surto que levou as autoridades chinesas a decretarem o confinamento da cidade de Ruili e a começar na sexta-feira um programa de vacinação da população, de 300.000 pessoas, que esperam concluir em cinco dias.

Os restantes 19 casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do estrangeiro na cidade de Pequim, na zona metropolitana de Xangai e nas províncias de Fujian, Guangdong, Jiagnsu e Yunnan.

O n√ļmero de novos casos superou o valor mais alto na √ļltima semana (16 infe√ß√Ķes detetadas na quarta-feira).

França

Fran√ßa registou 187 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando para 96.493 o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia em mar√ßo de 2020. A Ag√™ncia de Sa√ļde P√ļblica francesa n√£o divulgou o balan√ßo di√°rio de novos cont√°gios porque a contagem dos resultados n√£o teve em conta 400.000 testes, estando, por isso, os dados incompletos.

At√© sexta-feira, o pa√≠s acumulava um total de 4,74 milh√Ķes de casos positivos, 46.677 contabilizados nas 24 horas anteriores. Nos √ļltimos sete dias registaram-se 13.489 novas hospitaliza√ß√Ķes por covid-19 em Fran√ßa e 3.074 internamentos em unidades de cuidados intensivos.



Num outro comunicado, a Dire√ß√£o-Geral da Sa√ļde francesa afirma que, desde o in√≠cio da campanha de vacina√ß√£o, no final de dezembro, 9,2 milh√Ķes de pessoas receberam pelo menos uma dose e 3,1 milh√Ķes est√£o completamente inoculadas.



O Governo franc√™s aumentou esta semana as restri√ß√Ķes destinadas a conter o avan√ßo da pandemia, tendo ampliado a todo o pa√≠s, a partir das 19:00 de hoje (hora do in√≠cio do recolher obrigat√≥rio) as medidas de confinamento que v√£o vigorar durante quatro semanas, como, entre outras, o encerramento do com√©rcio n√£o essencial e a restri√ß√£o das viagens entre regi√Ķes.