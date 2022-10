Covid-19: Portugal com mais 548 casos e nove mortes. Incidência sobe pela 1.ª vez desde o início do desconfinamento, R(t) aproxima-se de 1

Portugal registou mais 548 casos de infeção com covid-19 e nove vítimas mortais nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há ainda mais 743 recuperados.

Na quinta-feira tinham sido registados 592 novos casos de covid-19 e 11 vítimas mortais. A taxa de letalidade mantém-se, desde 9 de março, nos 2,05%.

O boletim diário da DGS desta sexta-feira dá conta de que estão agora internados 513 doentes com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira.

Quanto aos doentes em estado crítico, as unidades de cuidados intensivos contam com 131 casos, mais dois do que na véspera.

A incidência do vírus, que na quarta-feira era de 65,3 casos por 100 mil habitantes, esta sexta-feira está em 65,6 casos por 100 mil habitantes. A subida é ligeira, mas é a primeira desde o início do desconfinamento, a 15 de março. A 11 de março, no anúncio do respetivo plano, António Costa divulgou então o valor de 105 e traçou uma linha vermelha (ou, pelo menos, alaranjada), nos 120 casos por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade, conhecido como R(t) é de 0,97. Na quarta-feira era de 0,94, permanecendo no entanto abaixo de 1, o patamar a partir do qual cada infetado contagia mais do que uma pessoa, provocando um agravamento da situação epidemiológica.

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 822.862 infeções, 16.868 óbitos e 779.655 recuperados.

Existem atualmente 26.339 casos ativos de covid-19, menos 204 do que na véspera. A DGS contabiliza ainda 16.121 contactos em vigilância, mais 171 nas últimas 24 horas.

LVT com 40,15% dos novos casos

Lisboa e Vale do Tejo regista 220 novas infeções, o que representa 40,15% dos casos identificados em todo o país nas últimas 24 horas.

Seguem-se o Norte com mais 179 casos de covid-19, o Centro com 73, o Alentejo com 26, o Algarve com 35, os Açores com 4 e a Madeira regista mais 11.

Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte:

