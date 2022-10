Covid-19. Há 32 concelhos acima do limite de novos casos (veja o seu)

O retrato da covid-19 a nível local continua a melhorar e o número de concelhos acima da linha vermelha para o desconfinamento voltou a descer. Há agora 32 municípios com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes e já são menos 16 do que na semana passada, segundo os dados atualizados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), referentes ao período entre 10 e 23 de março. A maior parte do país encontra-se mesmo abaixo da linha verde estabelecida pelos peritos e há 48 municípios que não registaram nenhum novo caso nestes 14 dias.

Em comparação com os dados divulgados na semana passada, a incidência da covid baixou ou manteve-se igual em 75% do território (231 concelhos). Ou seja, em 170 o número de casos baixou e em 61 não foram registadas alterações. Outros 77 municípios subiram. Machico, Alcoutim, Moura, Ribeira Brava, Odemira, Belmonte, Marinha Grande, Rio Maior e Figueiró dos Vinhos são os únicos nove concelhos com uma incidência acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes, sendo que os cinco primeiros têm mesmo mais de 300 novas infeções por 100 mil habitantes.

Número de novos casos por 100 mil habitantes

Incidência cumulativa a 14 dias, entre 10 e 23 de março

Dos 32 concelhos que estão acima da linha definida pelo Governo como limite para desconfinar, 24 estão no Continente, 6 na Madeira e 2 nos Açores. Em Portugal Continental, estão espalhados por todas as regiões: 8 no Centro, 5 no Norte, 4 no Alentejo, 4 em Lisboa e 3 no Algarve.

Montijo e Sobral de Monte Agraço na região de Lisboa, Golegã e Gouveia no Centro, Cinfães e Peso da Régua no Norte, Portimão no Algarve ou Castelo de Vide e Cuba no Alentejo são alguns exemplos.

Já Lisboa está com uma incidência de 89 casos por 100 mil habitantes e o Porto com 91 casos por 100 mil habitantes.

PESQUISE POR CONCELHO

Dois terços do país (209 concelhos) já estão abaixo da linha verde estabelecida pelos peritos, ou seja, têm menos de 60 novos casos por 100 mil habitantes. E contam-se agora mais 30 nesta situação, comparando com os dados divulgados na semana passada.

Braga (25), Matosinhos (40), Guimarães (28), Maia (46), Santa Maria da Feira (44), Vila Nova de Famalicão (58), Leiria (53), Valongo (57), Viseu (27), Paredes (27) e Vila do Conde (27) são alguns dos concelhos mais populosos do país com menos de 60 novos casos/100 mil habitantes.

Contam-se agora 48 concelhos sem casos entre 10 e 23 de março, espalhados por todas as regiões: 12 no Centro, 11 no Alentejo, 9 no Norte, 8 nos Açores, 4 em Lisboa, 3 na Madeira e 1 no Algarve.

Tondela (distrito de Viseu), Bombarral (Leiria), Ansião (Leiria) ou Alijó (Vila Real) são apenas exemplos de municípios com mais de 10 mil habitantes e sem nenhum caso em duas semanas.

AÇORES

Nos Açores, há dois concelhos acima do limite dos 120 novos casos: Ponta Delgada (168) e Lagoa (136). Ilhas como Corvo, Flores ou Faial não têm nenhuma nova infeção.

MADEIRA

A região da Madeira surge com seis concelhos (Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos e Ponta do Sol) com mais de 120 novos casos, sendo a pior situação do país a do Machico (601).

Embora neste boletim a DGS já não faça referência aos atrasos nas notificações no SINAVE, que deram origem a uma concentração de novos registos de casos em poucos dias e alteraram os indicadores, a situação da região autónoma da Madeira continua a ser a única a fugir da tendência do resto do território nacional.

Texto atualizado às 17h04