Covid-19 em Espanha. Madrid acelera vacinação de pessoal docente

Com a covid-19 a disparar, a região de Madrid volta a dar a vacina da AstraZeneca a cidadãos até aos 65 anos e quer quadruplicar o ritmo de administração, que abrandara a 10 de março, com a suspensão da inoculação por efeitos secundários.

O Hospital Isabel Zendal e o Estádio Wanda Metropolitano voltam a ser grandes centros para vacinar grupos ativos, sobretudo professores do ensino primário e secundário. A meta é concluir a campanha iniciada a 25 de fevereiro, imunizando 110 mil docentes com a vacina da AstraZeneca. Após injetar mais de 30 mil doses em duas semanas, o programa foi travado por uma aluvião de baixas laborais que deixou o sistema de ensino perto do colapso. Os responsáveis sanitários reconhecem que foi um erro convocar escolas inteiras sem considerar os efeitos colaterais temporários — febre alta, mal-estar, náuseas e dor muscular — nas 48 horas posteriores à inoculação.