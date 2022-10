UE-Reino Unido. Como evitar guerra de vacinas de alto risco para as duas partes

Depois de ameaças que faziam antever um bloqueio da exportação de vacinas da União Europeia (UE) para o Reino Unido, as duas partes passaram a semana a disparar as suas armas de dissuasão. Resultado: soluções drásticas estão, por agora, afastadas. Quarta-feira ao fim do dia um comunicado conjunto da Comissão Europeia e do Governo britânico garantira a continuidade do diálogo: “Estivemos a discutir o que podemos fazer para assegurar que a relação entre o Reino Unido e a UE continue reciprocamente benéfica em todas as questões relativas à covid-19.” Isto depois de a UE ter anunciado que vai propor um controlo mais apertado das exportações, a avaliar conforme a taxa de vacinação do país de destino e as vendas de vacinas e matérias desse país para a UE.

“Numa emergência de saúde pública é óbvio que cada decisão relativa à sustentabilidade do fornecimento de vacinas se torna notícia, mas, mesmo que as vacinas não sejam uma mercadoria igual a outras, a UE deve evitar a tentação de impor medidas restritivas como a proibição de exportações”, defende ao Expresso David Henig, diretor do ramo britânico do Centro para Política Económica da Europa. “A UE tem de continuar a ser vista como parceiro de negócio no qual se possa confiar.”