Portugal reforça compra de vacinas à Pfizer: preço de cada dose dispara 29%

Portugal reforçou as compras de vacinas para a covid-19. Mas está a pagar mais caro esse reforço, pelo menos no que toca aos contratos com a farmacêutica norte-americana Pfizer. Se em dezembro esta tinha cobrado 12 euros por dose, em janeiro o Estado português aceitou desembolsar 15,5 euros por dose, mais 29%, revelam os contratos publicados no portal Base e consultados pelo Expresso.

