Covid-19: Variante do Brasil é grande ameaça pela transmissibilidade

O Governo atribuiu a explosão de casos e mortes de janeiro à entrada em Portugal da variante inglesa, que neste momento já responde por 70% das infeções no país. Dentro de menos de um mês, Portugal terá seguramente mais de 90% desta variante, avança ao Expresso João Paulo Gomes, microbiologista e responsável pelo Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Ricardo Jorge (INSA). Ainda mais transmissíveis do que a britânica são as variantes do Brasil e da África do Sul, aparentemente ainda residuais no país. Esta semana surgiu mais uma variante na Índia, e Portugal, porta da entrada da Europa para muitos destes países com quem tem fortes relações de proximidade, está especialmente exposto.

João Paulo Gomes não tem dúvidas de que “o Brasil é uma incubadora de variantes”. Sublinha que “todos os 16 casos da variante de Manaus até agora registados em Portugal resultaram de viagens de negócios ao Brasil”. Explica ainda que a variante da África do Sul, com 24 casos identificados, pode ser trazida também por viajantes que cheguem de Moçambique ou Angola. Por isso, defende um rigoroso controlo das fronteiras: “Temos de nos focar cirurgicamente em países onde a infeção está menos controlada, como Brasil, África do Sul ou Bélgica (com uma grande expansão da variante sul-africana) e impor quarentenas.”