Que vacinas nasais são essas que Portugal está a testar? “Potencialmente mais eficazes” mas sem grande historial de sucesso

Já é ideia assente, nesta fase da pandemia de covid-19, que todos os esforços contam, e isto inclui o desenvolvimento de vacinas que sejam administradas de formas menos convencionais, nomeadamente por via nasal. É isto que estão a fazer equipas de investigadores em países como o Reino Unido e os EUA, mas também Portugal. Tanto a empresa portuguesa Immunethep, com sede em Cantanhede, como uma equipa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa estão a testar vacinas para serem administradas pelo nariz. Os ensaios pré-clínicos estão a decorrer e ainda não foram realizados testes em seres humanos, mas a garantia, para já, é a de que há dados promissores. Mas que vacinas são estas, afinal? E o que as distingue das injetáveis?

