Pandemia. A concertina do desconfinamento

Portugal está a dar os primeiros passos num desconfinamento cauteloso, mas noutros países europeus, que passaram os primeiros meses de 2021 com menos restrições, voltam as medidas de contenção da pandemia. Se durante a primeira vaga a progressão da covid-19 parecia afetar países de uma mesma região quase ao mesmo tempo, agora o mundo caminha a dois tempos. Enquanto em Itália volta a ser necessária uma declaração que justifique a necessidade de sair de casa, na Arábia Saudita ninguém fala de pandemia.

As medidas de contenção ainda variam de estado para estado, mas a maioria dos governadores prometeu abertura quase total das economias até à Páscoa. Em Nova Iorque, a vida volta ganhar a velocidade tão característica da cidade. Ana Simões, diretora criativa da equipa gráfica VICE News, 34 anos, vai ficar em teletrabalho até julho, mas na semana passada teve um dia diferente: “Fui ao cinema com uma amiga e depois jantámos numa esplanada. As pessoas parecem francamente felizes por poderem fazer estas pequenas coisas. Nova Iorque está sempre a borbulhar, é muito estranho se for de outra forma.”