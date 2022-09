Covid-19 em Portugal: 450 novos casos e seis mortos este domingo

Portugal regista este domingo mais 450 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e seis vítimas mortais, informa a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O maior número de casos e de mortes aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 154 infeções e três vítimas mortais. A região Norte é a segunda mais afetada com 144 novos casos e dois mortos. A outra vítima mortal registou-se na região Centro.

Contrariamente ao que tem sido tendência nos últimos dias, o número de recuperados é menor que o de novos casos. Nas últimas 24 horas, 395 pessoas tiveram alta da doença.

Outro número que não registou melhorias prende-se com o número de doentes internados. Há mais 21 camas ocupadas por doentes covid, por comparação a sábado, num total de 765. Nas unidades de cuidados intensivos estão os mesmos 170 pacientes que já se registavam ontem.

No total, Portugal contabiliza, desde o início da pandemia, 817.530 casos de covid-19 de que resultaram 16.768 mortes. O total de recuperados ascende a 767.319 pessoas, o que significa que neste momento há 33.443 casos ativos no país.

Casos ativos aumentam

Os casos ativos são outro número negativo do boletim epidemiológico da DGS deste domingo já que reflete mais 49 casos do que ontem. Este número vinha em queda há mais de um mês.

Atualmente, a incidência do vírus na sociedade portuguesa (ou seja, o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) é de 87,2 casos, mas apenas 75,7 casos no território continental.

Relativamente ao índice de transmissibilidade R(t) — o número médio de casos secundários que resultam de um caso de infeção — é de 0,86 na totalidade do país, mas de 0,84 retirando da equação os arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Os Açores registam este domingo mais nove casos e a Madeira mais 31 casos. Nenhum dos arquipélagos registou vítimas mortais.

A 11 de março, durante a apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro António Costa disse que as medidas serão reavaliadas sempre que Portugal ultrapassar os 120 novos casos por 100 mil habitantes ou sempre que o R(t) ultrapasse o 1.