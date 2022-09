Covid-19. Pessoas com apneia do sono foram vacinadas por engano

Os utentes que sofrem de apneia do sono foram erradamente incluídos nos grupos prioritários para vacinação contra a covid-19 em vários pontos do país. A apneia do sono não está incluída na lista de doenças prioritárias e, segundo o "Observador", o erro foi detetado ainda em fevereiro, altura em que já tinham sido vacinadas algumas pessoas e outras tinham já sido chamadas. Nessa altura, as autoridades de saúde emitiram uma circular, explicando a exclusão desta doença dos grupos prioritários.

Ao "Observador", Rui Nogueira, médico de Medicina Geral e Familiar, explicou que, dos 1550 doentes que lhe estão atribuídos, 136 foram selecionadas na primeira fase de vacinação e desses, 59 foram chamados porque sofrem de apneia do sono. Os restantes 77 pertencem aos grupos definidos inicialmente: mais de 50 anos e doenças associadas, como insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica, insuficiência cardíaca, doença coronária ou doença respiratória crónica sob suporte de ventilador ou de oxigénio. "Quando vieram esclarecer este aspeto, eu diria que já era tarde, porque alguns dos doentes já estavam listados e já tinham sido vacinados", disse Rui Nogueira.

Tendo em conta que o plano de vacinação, divulgado pela Direção-Geral da Saúde no ano passado, refere apenas que estão incluídos utentes com doenças respiratórias crónicas sob suporte ventilatório, Rui Nogueira defende que este tópico poderá ter levado alguns médicos a incluir aqui a apneia do sono: "O que é a apneia? Não é uma doença respiratória crónicas sob suporte ventilatória?"