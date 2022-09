Covid-19. Incidência está abaixo do limite máximo em todas as regiões. R(t) apenas está acima de 1 nos Açores

Todas as regiões em Portugal têm neste momento menos de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, segundo o relatório do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA), atualizado esta sexta-feira. O índice de transmissibilidade (Rt) só não está abaixo de 1 nos Açores.

Tal como é indicado também esta sexta-feira no boletim da DGS, o R(t) a nível nacional é de 0,86 e no Continente é de 0,84. O INSA estima que o Rt seja de 0,85 na região Norte, 0,86 no Centro, 0,81 em Lisboa e Vale do Tejo, 0,82 no Alentejo, 0,84 no Algarve e 1,20 nos Açores. O relatório volta a não apresentar dados para a região da Madeira, “devido à introdução de um elevado número de notificações em atraso na base de dados do SINAVE, o que impede uma interpretação correta dos resultados”

EVOLUÇÃO DO RT EM PORTUGAL

O facto de quase todas as regiões (à exceção dos Açores) terem um índice de transmissibilidade abaixo de 1 e uma incidência abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes indica que há um “claro decréscimo da incidência”, mantendo uma “tendência decrescente de novos casos ao nível nacional e em todas as regiões de Portugal”, considera o INSA.

Ainda assim, desde o dia 10 de fevereiro que tem sido observado uma estabilização do Rt, “com um ligeiro aumento”, de 0,61 para 0,89 (a 14 de março), “o que sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência”.

Neste momento, a incidência da covid-19 no Continente é de 75,7 casos por 100 mil habitantes (abaixo dos 79,1 há dois dias). E a nível nacional é de 87,2 por 100 mil habitantes (abaixo dos 90,3 na quarta-feira).