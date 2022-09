Covid-19. França decreta confinamento em 16 regiões durante um mês

O governo francês decidiu, esta quinta-feira, decretar um confinamento durante, pelo menos, quatro semanas em 16 regiões do país, entre as quais se inclui Paris. A capital gaulesa entra assim no terceiro confinamento, onde o número de infeções por covid-19 é particularmente alarmante.

O ministro da Saúde francês deu conta, esta segunda-feira, que “a cada 12 minutos, noite e dia, um parisiense é admitido numa cama de cuidados intensivos”.

“A situação exige medidas fortes”, afirmou o primeiro-ministro Jean Castex, após ter reunido com Macron. “O confinamento de fim de semana”, imposto em meados de fevereiro nas cidades de Nice e Dunquerque, “não teve um impacto nacional”, acrescentou. Por isso, diz o governante, “é preciso ir mais longe” para conter a disseminação do vírus.

Assim, a partir da meia-noite desta sexta-feira e durante pelo menos quatro semanas haverá um confinamento total em 16 regiões francesas. As escolas são as únicas exceções e o ensino presencial vai manter-se.

Os habitantes dessas regiões só podem circular até 10 quilómetros das suas residências e só podem sair para comprar bens essenciais (em que se incluem livros e música). Devem também ficar em teletrabalho durante quatro dos cinco dias da semana laboral.