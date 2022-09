Covid-19. 21 mortes, 485 infetados e 580 recuperados em Portugal

O boletim desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 21 óbitos e 485 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Há ainda mais 580 recuperados.

Trata-se do número de óbitos mais alto dos últimos oito dias, ainda que não muito distante da média desse período (15,8). Na quarta-feira tinham sido registados 15 óbitos.

Quanto aos novos casos, estão abaixo dos valores da véspera (673) e dos de há uma semana (627), bem como da média dos últimos sete dias (497,1) e dos últimos 30 (916,5).

A taxa de letalidade, que representa a relação entre casos identificados e óbitos, permanece nos 2,05%, à semelhança do verificado nos dois últimos dias.

Há menos 28 doentes nos hospitais do país, o que coloca o total de internamentos em 828, o valor mais baixo em mais de cinco meses (desde que a 9 de outubro havia 811 hospitalizados). Há ainda menos 18 doentes nas unidades de cuidados intensivos (total: 187).

Quanto aos números totais da pandemia em Portugal, as autoridades de saúde já identificaram 816.055 casos de infeção, 16.743 óbitos e 764.599 recuperados. Atualmente existem 34.713 casos ativos no país, menos 116 do que na véspera.

LVT com 48,5% dos casos a nível nacional

Lisboa e Vale do Tejo (235) volta a liderar em casos por região - 48,5% do bolo nacional. Segue-se o Norte com 118, o Centro com 51, a Madeira com 34, o Alentejo com 29, os Açores com 10 e o Algarve com oito. Os números absolutos de casos e mortes por região ficam assim:

Norte: 329.057 casos confirmados (5285 mortes)

Centro: 116.440 (2979)

LVT: 309.198 (7070)

Alentejo: 28.828 (966)

Algarve: 20.358 (351)

Açores: 3922 (28)

Madeira: 8252 (64)

Relativamente a casos confirmados por faixa etária, a fotografia do país é a seguinte:

0-9 anos: 45.090

10-19 anos: 75.680

20-29 anos: 116.544

30-39 anos: 117.112

40-49 anos: 135.811

50-59 anos: 121.115

60-69 anos: 82.813

70-79 anos: 54.164

+80 anos: 67.726

Quanto a mortes confirmadas por covid-19 por faixa etária, uma doença que castiga mais a população mais idosa, o retrato do país é o seguinte:

0-9 anos: 2

10-19 anos: 2

20-29 anos: 12

30-39 anos: 41

40-49 anos: 151

50-59 anos: 454

60-69 anos: 1484

70-79 anos: 3550

+80 anos: 11.047